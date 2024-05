Lập hơn 50 nhóm telegram để lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

2 đối tượng Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà

Tin từ Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 02 đối tượng Nguyễn Văn Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Xuân Hà (sinh năm 2000), cùng trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2024, qua trinh sát trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định phát hiện nhiều nhóm telegram gái gọi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, xác minh, Công an thành phố Nam Định xác định những nhóm telegram này được tạo lập bởi Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà.

Theo phân chia nhiệm vụ, Nguyễn Xuân Hà lấy những hình ảnh gợi cảm của gái bán dâm trên mạng đăng tải lên các nhóm gái gọi kèm lời giới thiệu hấp dẫn về số đo 3 vòng, chiều cao, cân nặng để câu các “thượng đế”. Khi có “thượng đế” ghé thăm, Nguyễn Văn Anh có nhiệm vụ trả lời tin nhắn, giao dịch giá cả. Khi khách đã chốt, Nguyễn Văn Anh yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc cho các loại phí về đặt book nhân viên, tiền taxi cho nhân viên, đặt cọc để đảm bảo. Sau đó, 2 “tú ông” xóa toàn bộ tin nhắn giao dịch, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Ngày 02/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà. Ngày 10/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Xuân Hà về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

2 đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2023 đến nay, đã tạo lập hơn 50 nhóm telegram Gái Gọi, Checker trong toàn quốc với hơn 25.000 thành viên, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã thông báo thủ đoạn phạm tội của 2 đối tượng này đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước và đang tiếp tục truy tìm bị hại. Công an thành phố Nam Định đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà hãy đến Đội Cảnh sát hình sự trình báo để phục vụ công tác điều tra; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Trần Xuân Dũng, số điện thoại 090.486.0383.