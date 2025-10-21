Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lắp SIM vào điện thoại mới, người phụ nữ bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, hơn 200 triệu trong tài khoản bị rút sạch

21-10-2025 - 14:01 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một người phụ nữ Ấn Độ đã mất 700.000 rupee (khoảng hơn 200 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng, sau khi lắp SIM vào điện thoại mới.

Lắp SIM vào điện thoại mới, người phụ nữ bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, hơn 200 triệu trong tài khoản bị rút sạch- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một vụ lừa đảo mạng nghiêm trọng vừa được ghi nhận tại Lucknow (Ấn Độ), khi bà Kiran Agrawal, cư dân Vaibhav Enclave, Indira Nagar, bị rút mất 700.000 rupee (khoảng hơn 200 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng sau khi điện thoại di động bị hack.

Sau khi phát giác sự việc, bà đã nộp đơn khiếu nại tại Đồn Cảnh sát Tội phạm mạng Lucknow.

Theo đơn trình báo, bà Kiran có tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Union Bank of India, chi nhánh Gomti Nagar. Ngày 22/8/2025, điện thoại của bà gặp sự cố mất sóng, nhưng gia đình ban đầu không để ý.

Đến ngày 29/8, khi chồng bà — ông Manoj Agrawal — lắp SIM của vợ vào một chiếc điện thoại mới, hàng loạt thông báo trừ tiền từ ngân hàng liên tiếp được gửi đến, cho thấy đã có các giao dịch trái phép phát sinh.

Do thời điểm đó ngân hàng đang nghỉ lễ, họ không thể kiểm tra số dư tài khoản ngay. Đến ngày 1/9, khi cập nhật sổ tiết kiệm, vợ chồng bà Kiran phát hiện rằng trong khoảng 1 tuần từ 22/8 đến 1/9, kẻ gian đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền trực tuyến đến các tài khoản khác nhau, tổng cộng lên tới 700.000 rupee.

Thanh tra Đồn Cảnh sát Tội phạm mạng Lucknow xác nhận vụ việc đã được khởi tố theo Đạo luật Công nghệ thông tin (IT Act) và các điều khoản liên quan đến gian lận. Cơ quan điều tra đang làm việc với ngân hàng Union Bank để truy xuất chi tiết các tài khoản đã nhận tiền bất hợp pháp.

Ông Manoj Agrawal nhấn mạnh rằng vợ ông chưa từng chia sẻ bất kỳ thông tin ngân hàng bảo mật nào, cũng không sử dụng Internet Banking hay UPI, cho thấy điện thoại bị hack là nguyên nhân duy nhất dẫn đến vụ việc.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ ngày càng gia tăng của nạn tấn công điện thoại và giao dịch gian lận.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên thường xuyên kiểm tra hoạt động tài khoản ngân hàng và báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện giao dịch đáng ngờ.

Đội ngũ điều tra tội phạm mạng hiện đang truy vết tất cả các tài khoản và giao dịch liên quan, với mục tiêu xác định thủ phạm và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.

Theo The 420﻿

Minh Thư

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS Nguyễn Quốc Hùng: "Lệnh chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo là do tự người dân, nhưng các ngân hàng không thể vô cảm vì không phải trách nhiệm của mình"

TS Nguyễn Quốc Hùng: "Lệnh chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo là do tự người dân, nhưng các ngân hàng không thể vô cảm vì không phải trách nhiệm của mình" Nổi bật

Bắt nữ công nhân cho nhiều đồng nghiệp vay tiền: Tổng cộng hơn 600 triệu đồng, không cần viết giấy nợ nhưng thu lãi 121%/năm

Bắt nữ công nhân cho nhiều đồng nghiệp vay tiền: Tổng cộng hơn 600 triệu đồng, không cần viết giấy nợ nhưng thu lãi 121%/năm Nổi bật

Bắt giữ đối tượng mang 16 chiếc nhẫn vàng nhập cảnh vào Việt Nam

Bắt giữ đối tượng mang 16 chiếc nhẫn vàng nhập cảnh vào Việt Nam

08:31 , 21/10/2025
Săn vàng ‘chợ đen’ giữa cơn sốt giá, chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn

Săn vàng ‘chợ đen’ giữa cơn sốt giá, chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn

21:41 , 20/10/2025
Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

15:22 , 20/10/2025
Ngân hàng cảnh báo những cuộc gọi, tin nhắn nêu chính xác họ tên, số điện thoại, 4 số cuối thẻ,...của khách hàng

Ngân hàng cảnh báo những cuộc gọi, tin nhắn nêu chính xác họ tên, số điện thoại, 4 số cuối thẻ,...của khách hàng

11:28 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên