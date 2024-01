Lật tẩy mánh khóe sau cuộc gọi yêu cầu chuyển gần 400 triệu đồng

Trưa 9-1, Công an an thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh Thạch Hà - Hà Tĩnh II ngăn chặn một vụ mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng và Công an thị trấn Thạch Hà giúp bà T. thoát khỏi một vụ lừa đảo.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8-1, Công an thị trấn Thạch Hà nhận được thông tin từ Agribank Chi nhánh Thạch Hà về việc một khách hàng là bà T.T.T (ngụ thị trấn Thạch Hà) đang có ý định chuyển 392,7 triệu đồng cho ai đó.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà T. có nhiều biểu hiện lo lắng, bất an. Nghi vấn bà T. có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng hoạt động giao dịch và liên hệ với Công an thị trấn Thạch Hà để được hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Thạch Hà đã kịp thời có mặt, giải thích, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm. Lúc này, bà T. nhận thức được bản chất của vụ việc nên quyết định dừng chuyển tiền.

Theo bà T., khoảng 5-6 ngày trước, bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an, thông báo thông tin căn cước công dân bị lộ lọt, liên quan đường dây buôn bán ma túy và yêu cầu chuyển tiền để giải quyết vụ việc, nếu không sẽ bị phạt tù 15 năm. Ông ta còn dặn những nội dung này tuyệt đối không tiết lộ với người khác, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Quá hoang mang và lo lắng nên trưa ngày 8-1, bà T. đã bán 3 chỉ vàng và rút 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 392.700.000 đồng để đến Agribank Chi nhánh Thạch Hà chuyển vào số tài khoản mà đối tượng lạ cung cấp.

Công an thị trấn Thạch Hà khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, người thường có ít thông tin và hạn chế về việc sử dụng điện thoại thông minh, nên cảnh giác với các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.