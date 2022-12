Lẩu cá cù lao nức tiếng quận 5, từng một thời khuấy đảo mạng xã hội vì độ độc đáo

Khu người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh được biết đến như một “thiên đường" của vô số món ăn ngon. Trong số đó, những tiệm lẩu của người Hoa luôn có vị trí đặc biệt trong lòng du khách vì sự đặc biệt của nó. Và quán lẩu cá Dân Ích cũng là quán lẩu “có tiếng" tại khu vực náo nhiệt này.

Quán lẩu cá 40 năm có vị trí “đắc địa”

Tồn tại hơn 4 thập kỷ, quán lẩu cá mang tên Dân Ích vẫn âm thầm tồn tại ngay góc đường Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm sầm uất bậc nhất quận 5. Người dân tại đây không ai là không biết đến quán lẩu nổi tiếng này hoặc chí ít cũng cùng gia đình một lần đến ăn tại Dân Ích.

Ban đầu quán lẩu chỉ là một quán ăn theo kiểu gia đình chứa đựng hương vị truyền thống trong món lẩu thanh đạm của người Hoa. Dần dần, danh tiếng của tiệm lẩu vang xa vượt khu người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh. Nên giờ đây quán đã phát triển ra cả một góc đường, mở rộng đến 3 gian nhà 3 tầng để phục vụ số lượng khách đông đúc mỗi ngày.

Nồi lẩu cù lao hiếm có tại TP. Hồ Chí Minh

Vào 1-2 năm trước, quán lẩu cá này lại một lần nữa “dậy sóng” cộng đồng mạng khi các bạn trẻ kéo nhau đi thưởng thức món lẩu lâu đời này. Trên mạng xã hội lúc bấy giờ, hình ảnh món lẩu với đầy ắp thức ăn được giới trẻ chăm chút làm ai nhìn vào cũng phải “chảy nước miếng”. Điểm đặc biệt nhất của lẩu cá Dân Ích khiến nhiều người mới ăn thích thú chính là cách trình bày trong nồi cù lao. Biết bao nhiêu năm qua, quán vẫn trung thành với nồi cù lao đốt bằng than để hơi nóng được toả ra quanh nồi mang lại hương vị đặc biệt khó tìm. Kiểu nồi này thường chỉ thấy trong đám tiệc hay một số ít quán theo đuổi.

Để kể qua nguyên liệu của món lẩu thì phải liệt kê kha khá món ăn đặc trưng của người Hoa. Một phần thập cẩm sẽ bao gồm đầy đủ tôm, mực tro, cá viên, bao tử cá, sủi cảo, bong bóng cá, chả cá…. Thức ăn sẽ được xếp gọn gàng vào vòng tròn của nổi lầu, rồi thêm nước lẩu thanh đạm được ninh từ xương cá vào sau.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, người bán sẽ đun sôi lẩu trên lò than khổng lồ và đặt than hồng vào ống khói để giữ nhiệt độ khi ăn. Nhiều người nhận xét nước dùng tại Dân Ích có hơi nhạt so với khẩu vị, nhưng quán vẫn giữ cách nấu truyền thống từ xưa đến nay nhằm giữ lại hương vị thanh thanh, tinh tuý của nguyên liệu. Quán cũng để sẵn sa tế cay xè tự làm và nước tương, giấm để thực khách có thể chấm cùng với thức ăn cho vừa miệng nhất.

Từ miếng sủi cảo béo mềm, mực ngâm tro giòn sật, ngấm đều gia vị đến lát bong bóng cá dai dai đều được chuẩn bị kỹ càng. Ngoài lẩu với 3 kích cỡ, quán ăn Dân Ích còn phục vụ nhiều món ăn đặc trưng của người hoa như tôm viên chiên giòn, nấm đông cô nhồi, cải thìa xào dầu hào và đặc biệt là các món cơm chiên Dương Châu, cơm chiên cá mặn, …

Sum họp gia đình bên nồi lẩu nóng hổi

Những ngày cuối năm mát mẻ là thời điểm vô cùng thích hợp để nhiều gia đình người Hoa quây quần bên nồi lẩu tại Dân Ích. Không chỉ có các gia đình đến đây ăn tối, nhiều nhóm bạn cũng vì nghe đến quán lẩu truyền thống này mà kéo đến thưởng thức. Nhờ chiếc bếp cù lao nên lúc nào nước dùng cũng nóng hổi, mọi người nhúng rau, trụng mì xì xụp thưởng thức ngon lành.

Đến đây vào buổi tối, nhiều người sẽ choáng ngợp vì độ đông đúc của thực khách. 3 gian nhà không chỗ nào là không có người ngồi quanh hơi ấm của nồi lẩu, cùng nhau ăn uống trò chuyện rôm rả.

Địa chỉ: 99 Châu Văn Liêm, Quận 5

Giờ mở cửa: 16 giờ - 23 giờ