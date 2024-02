Lấy số, đặt sổ, đổ xô mua vàng vía Thần tài

Sát ngày vía Thần Tài, nhiều người dân tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần xếp hàng mua vàng trong dịp này.

Anh Hữu Quyết - phòng kinh doanh Bảo Tín Minh Châu - cho biết: "Năm nay, nhiều người đã lựa chọn mua vàng trước ngày vía Thần Tài. Ngay từ mùng 6 Tết, các cửa hàng vàng bạc xung quanh đây đã bắt đầu tấp nập đón khách tới mua hàng, năm nay lượng khách mua tăng 10 đến 20%".

Đại diện đơn vị vàng DOJI cho biết, năm nay ra mắt sản phẩm bức tượng "Đại Long nhả ngọc" phủ vàng cao 3,1 m đang là tâm điểm thu hút nhiều người dân Thủ đô đến chiêm ngưỡng dịp này.

Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Chính vì vậy, việc mua vàng trước và trong trong dịp này đã trở thành thói quen cầu may của đông đảo người dân.Năm nay thương hiệu vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông mang tới rất nhiều sản phẩm vàng, trang sức đặc sắc, giàu ý nghĩa văn hóa, tâm linh như: bản vị vàng thần tài, bản vị rồng vàng, trang sức kim tiền, đĩnh vàng tài lộc… chất liệu Au 99.9, 999.9 để khách hàng dễ dàng đón lộc, cầu may cho cả năm hanh thông thuận phát.Không khí giao dịch tại nhiều cửa hàng vàng trước ngày vía Thần Tài sôi động hơn hẳn bình thường.

Năm nay, mùng 10 tháng Giêng vào ngày thứ hai đầu tuần, các thương hiệu vàng lớn tận dụng 2 ngày cuối tuần là thứ bảy, chủ nhật (mùng 8-9 tháng Giêng) tung ra hàng loạt các sự kiện như viết chữ thư pháp, nặn tò he... ưu đãi hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng.