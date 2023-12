LDG 'thay ghế' dàn lãnh đạo cấp cao sau khi chủ tịch bị bắt

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Khánh Hưng kể từ ngày 18/12. Thay vào đó, quyền Tổng giám đốc LDG Ngô Văn Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG, kể từ ngày 19/12.

Ông Ngô Văn Minh năm nay 42 tuổi, có trình độ chuyên môn là cử nhân Luật. Từ năm 2004 - 2009, ông Minh làm việc tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Kim Sơn. Từ năm 2009 - 2012, ông làm việc tại Công ty CP Thép Á Châu. Từ năm 2012, ông Minh làm việc tại Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí.

Ông Minh bắt đầu làm việc tại LDG từ năm 2015. Năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc khối vận hành. Tới ngày 27/4/2022, LDG bổ nhiệm ông Minh giữ chức quyền Tổng giám đốc. Ngày 30/6/2022, ông Minh là thành viên Hội đồng quản trị của LDG, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hôm 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG do có liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi) về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, trong ngày 29/11, ông Hưng đã thực hiện ủy quyền cho ông Minh giải quyết tất cả công việc tại LDG. Đồng thời, ông Minh cũng được bổ nhiệm làm người ủy quyền công bố thông tin của công ty.

Với việc ông Minh ngồi vào ghế Chủ tịch LDG, vị trí Tổng giám đốc LDG sẽ do ông Trần Công Luận đảm nhiệm. Ông Luận trước đó là Phó tổng giám đốc LDG.

Ông Ngô Văn Minh và Trần Công Luận sẽ cùng là người đại diện theo pháp luật cho LDG. Người ký các quyết định bổ nhiệm trên là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Khang.

Liên quan đến việc ông Hưng bị bắt, đại diện Công ty CP Đầu tư LDG khẳng định, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Khánh Hưng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác do LDG đầu tư phát triển.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

“Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của LDG. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác vẫn được đảm bảo”, vị đại diện khẳng định và cho biết hiện tại công ty vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, Bảo hiểm Xã hội huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - nơi Công ty CP đầu tư LDG đặt trụ sở - cho biết hiện LDG nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động khoảng 6 tỷ đồng, đứng đầu danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, LDG còn nợ thuế và lương của nhiều nhân viên.