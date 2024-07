Lễ ra mắt tòa H3 - The Collection, dự án Hawaii - Masteri Waterfront

Thăng hoa cảm xúc cùng bữa tiệc nghệ thuật ấn tượng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Bắc của Masterise Homes cho biết: "Tiếp nối mạch nguồn cảm hứng "Tâm điểm giá trị sống" của phân khu Hawaii, sự kiện ra mắt tòa The Collection với chủ đề "Live with a view - Sống trọn tầm nhìn", mang thông điệp về một triết lý sống trọn vẹn với tầm nhìn chiến lược của những người thành công theo hơi thở của thời đại mới. Không chỉ là không gian sống với tầm nhìn ôm trọn biển hồ 24.5ha, The Collection còn là biểu tượng cho một cuộc sống cân bằng trọn vẹn 6 giá trị: gia đình - sự nghiệp - tài chính - lối sống - thể chất - tinh thần."

Đại diện chủ đầu tư cho biết, bữa tiệc nghệ thuật cũng chính là món quà tri ân gửi tới những khách hàng sở hữu căn hộ tại phân khu Hawaii - Masteri Waterfront.

Lần đầu tiên tại khán phòng rộng hơn 1.300m2 của The Galleria, một không gian nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp sân khấu nước độc đáo, tái hiện hoàn hảo không gian sống tương lai đầy cảm xúc, kết hợp với các tiết mục trình diễn giàu tính nghệ thuật. Sự kiện lấy ý tưởng từ hình ảnh giao thoa tinh tế giữa mặt nước biếc xanh và vầng thái dương rực rỡ qua tầm nhìn hướng trực diện hồ Ngọc Trai 24.5ha của tòa H3 - The Collection. Mọi chi tiết nhỏ nhất từ sắp đặt sân khấu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đến những màn trình diễn xuất sắc được tính toán tỉ mỉ, đưa khách mời vào hành trình thăng hoa của trải nghiệm và cảm xúc.

Bên cạnh thủ pháp bài trí sân khấu công phu, khán giả còn ấn tượng với những phần dàn dựng tiết mục ấn tượng và đặc biệt là những câu chuyện truyền cảm hứng từ dàn nghệ sĩ khách mời tham dự. Mở màn chương trình là tiết mục nghệ thuật mang tên "Kiệt tác" tới từ Guitarist Hòa Ất, với những giai điệu thăng hoa và những điệu múa đầy uyển chuyển.

Hành trình khám phá những giá trị tinh hoa và độc bản của The Collection tiếp tục dẫn lối người xem thông qua tiết mục nghệ thuật múa chim công với chủ đề "Tầm nhìn tinh hoa" do Biên đạo múa, NSƯT Thanh Hằng - người "đứng sau" hàng loạt các vở diễn thực cảnh nổi tiếng như: Ký ức Hội An, Dòng sông kể chuyện, The Mong Show... dàn dựng.

Tiết mục múa chim công với chủ đề "Tầm nhìn tinh hoa" do Biên đạo múa, NSƯT Thanh Hằng dàn dựng tại chương trình "Live with a view - Sống trọn tầm nhìn".

Chia sẻ trong phần giao lưu, NSƯT Thanh Hằng cho biết, bản thân cô cũng là một cư dân tương lai của dự án Hawaii - Masteri Waterfront. Đây là nơi giúp cô cân bằng những giá trị sống mình theo đuổi, đặc biệt là về thể chất - tinh thần, qua đó tạo nền tảng cuộc sống hạnh phúc và điểm tựa thành công bền vững.

"Dự án sở hữu tầm view hướng thủy đón vượng khí, ngắm trọn biển hồ Ocean Park 1. Không chỉ đón gió, không khí mát lành, đây còn là nơi đầu tiên của "thành phố biển hồ" đón bình minh đẹp nhất, ngập tràn năng lượng tích cực, mang lại những cảm hứng bất tận trong sáng tạo nghệ thuật" - nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ thêm.

Góp mặt tại sự kiện, "họa mi" Khánh Linh cũng mang tới những màn trình diễn đầy cảm xúc với tiếng hát trong veo, thánh thót đặc trưng đã làm nên tên tuổi. Màn trình diễn của ngôi sao "Sao Mai Điểm hẹn" đã dẫn lối khán giả vào một hành trình đầy nghệ thuật, trong phần giao lưu cô cũng hào hứng chia sẻ về những điểm cộng của dự án, đồng thời để ngỏ khả năng có thể trở thành một trong những cư dân của Masterise Homes trong tương lai.

Khánh Linh với các màn trình diễn đầy ấn tượng, đưa khán giả bước vào bữa tiệc nghệ thuật giàu xúc cảm.

Là một trong những gương mặt đang "làm mưa làm gió" tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" với các tiết mục bùng nổ mạng xã hội, nghệ sĩ đa tài Hà Lê cũng mang đến khoảnh khắc thăng hoa đáng nhớ cho mọi khách mời tại sự kiện, với những ca khúc nổi tiếng như: Mưa hồng, Ở trọ... Vẫn với lòng đam mê nghệ thuật mãnh liệt, vẫn với tinh thần lạc quan và chất riêng trong phong cách âm nhạc, ca sĩ - rapper Hà Lê đề cao không gian sống trong lành, khoáng đạt của Masteri Waterfont, với an ninh đảm bảo và hệ tiện ích phong phú all - in - one đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống.

Màn song ca đầy nội lực của "cặp bài trùng" Hà Lê - Khánh Linh.

Kiến tạo phong cách "sống có tầm nhìn"

Với những căn hộ có tầm nhìn hướng ra biển hồ cát trắng 24.5ha, tòa H3 - The Collection không chỉ là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Ocean Park 1 mà còn là nơi mà cửa sổ, ban công của mỗi căn hộ là bức tranh độc bản, được kiến tạo từ đường nét của biển hồ và đường chân trời rực đỏ mỗi buổi hoàng hôn. The Collection là một ngôi nhà trong bộ sưu tập của những chủ nhân yêu thích nghệ thuật, thiên nhiên và cái đẹp.

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên giá trị cho The Collection ngoài tầm nhìn đắt giá ôm trọn biển hồ Ngọc Trai, còn đến từ hệ sinh thái tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Ngoài những tiện ích ngoại khu, cư dân có thể tận hưởng các tiện ích đặc quyền hiện đại như: bể bơi bốn mùa trong nhà tầm nhìn khoáng đạt đầu tiên tại Ocean Park 1, phòng tập gym hiện đại chuẩn quốc tế, sân tập putt, phòng tập golf 3D... mang đến những phút giây thư giãn.

Tất cả căn hộ đều sử dụng kính Low - E tràn viền, tối ưu ánh sáng tự nhiên cùng 3 tầm nhìn khác nhau: ôm trọn biển hồ, bao quát nội khu thanh yên và hướng ra đại lộ giải trí Malibu Walk sầm uất, đem lại những trải nghiệm đầy màu sắc của cuộc sống sôi động ban ngày, rực rỡ ban đêm. Mỗi căn hộ tại tòa H3 đều được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp nhất, sử dụng trang thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu, từ thiết bị vệ sinh tiêu chuẩn đến lò nướng, máy hút mùi, bếp từ… tạo nên không gian sống vừa tiện nghi mà vẫn đậm chất nghệ thuật.

Đại diện phía chủ đầu tư cho biết, với tinh thần quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn, đội ngũ các chuyên gia trong nước & quốc tế đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trên công trường, sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên của 3 tòa phân khu Hawaii về tổ ấm mới ngay tháng 9/2024.

Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng đối với Masterise Homes nói chung và dự án Masteri Waterfront nói riêng chính là tiền đề để nhà phát triển không ngừng nỗ lực phát triển các dự án tiếp theo, kiến tạo nên các công trình biểu tượng mới, mang tới những giá trị sống đích thực, mở ra tương lai rực rỡ cho Ocean City nói riêng và khu vực phía Đông Thủ Đô nói chung trong tương lai gần.