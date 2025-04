Lễ ra quân dự án The Sonata: “Hào khí chiến binh - Vững tin bứt phá”.

Tiếp nối những thành công tại thị trường BĐS Đà Nẵng, đại diện chủ đầu tư Sun Symphony Residences đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược phát triển dự án. Dòng sông ánh sáng, một phần quan trọng trong tổng thể bức tranh phát triển của Đà Nẵng, được giới thiệu như một biểu tượng mới của thành phố. Những chia sẻ tâm huyết này không chỉ giúp khách hang hiểu rõ hơn về tiềm năng to lớn của dự án mà còn khẳng định vị thế đẳng cấp của Sun Symphony Residences trong tương lai. Sun Group đã giới thiệu đến đội ngũ chuyên viên kinh doanh những thông tin, hình ảnh đầu tiên của phân khu thấp tầng tại The Sonata.

Với chủ đề "Hào khí chiến binh – Vững tin bứt phá", lễ ra quân dự án The Sonata diễn ra hoành tráng và đầy cảm xúc. Khí thế hừng hực của hàng trăm chiến binh, hứa hẹn sẽ làm nên thành công rực rỡ của dự án sở hữu vị trí "Soi bóng sông Hàn" được kỳ vọng nhất năm 2025 tại thị trường Đà thành.

Là khu thấp tầng hiếm hoi kề sông Hàn, The Sonata thuộc quần thể Sun Symphony Residence với những tiện ích sống chuẩn "hội nhập" hứa hẹn quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, tạo nên giá trị thương mai sôi động, nhịp sống phồn hoa giữa lòng thành phố đáng đến, đáng đầu tư tầm cỡ châu lục.

Tại sự kiện, Chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với 6 đơn vị phân phối độc quyền cho dự án The Sonata, là tiền đề để tạo nên làn sóng mạnh mẽ khuấy đảo thị trường Miền trung, giúp các chiến binh sales tinh nhuệ, "bách chiến bách thắng", trở thành những thủ lĩnh của đại dương nhờ vào sản phẩm đầu tư đầy đột phá The Sonata.

Ông Trần Phú Thiện - Phó Giám Đốc Dự Án Sun Property chia sẻ: "Sun Symphony Residence là đứa con tinh thành được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển, The Sonata hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường BĐS trong năm 2025 với mô hình đẳng cấp thời thượng lần đầu xuất hiện tại đây".

Sun Symphony Residence là quần thể semi-compound tại Đà Nẵng, gồm 2 phân khu: cao tầng The Symphony và thấp tầng The Sonata, chắt lọc và hòa quyện những trải nghiệm sống - giải trí - nghỉ dưỡng thời thượng theo xu hướng thế giới. Phân khu thấp tầng The Sonata với 2 dòng sản phẩm townhouse và villa mang phong cách Hội An đương đại được quy hoạch thông minh, vừa đảm bảo tọa độ thương mại, dịch vụ sôi động, vừa mang đến "đặc quyền" sống riêng tư, an yên dành cho các chủ nhân đẳng cấp.

Lãnh đạo các đại lý thể hiện tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh cao cùng The Sonata.

Chủ đầu tư mang tới cho khách hàng phân khu The Sonata với nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như: Nhà phố 5 tầng, nhà phố 3 tầng, biệt thự Song Lập và biệt thự Đơn Lập, nằm ở vị trí đắt giá trên đại lộ Trần Hưng Đạo, trục đường thương mại sầm uất, năng động bậc nhất quần thể, các townhouse 3-5 tầng đều có mặt tiền từ 6 -10m – rộng hơn đa số nhà phố thông thường, kết hợp của kính lớn, mặt sàn rộng để chủ nhân thoả sức tuỳ biến thành cửa tiệm thời trang, nhà hàng, spa hay min hotel cao cấp…. cùng với nhiều nhóm diện tích khác nhau, đáp ứng gần như mọi nhu cầu và sở thích. Ngay tại chính khu nhà mình, cư dân The Sonata là cận kề 3 bến thủy, vừa thỏa mãn thú chơi du thuyền, vừa trở thành tâm điểm đón trọn dòng khách hạng sang ưa thích thú chơi xa xỉ.

Với vị trí kề sông Hàn – trung tâm du lịch, dịch vụ, mua sắm giải trí giữa trung tâm thành phố, cộng hưởng ưu điểm từ mô hình semi-compound, The Sonata không chỉ là tâm điểm thu hút hàng triệu khách du lịch hàng năm tới Đà Nẵng, mà còn hấp dẫn dòng khách thường xuyên là chuyên gia, giới công sở, người thành đạt, và dòng khách chất lượng, cao cấp an cư tại các tòa tháp The Symphony.

Hàng trăm "chiến binh sales" dự lễ ra quân hào hứng quay, chụp lưu các thông tin dự án. Rồi chăm chú nghe giới thiệu những nét ưu việt của sản phẩm mới, từ vị trí thuận lợi, câu chuyện cảm hứng thiết kế đậm chất văn hóa, hệ tiện ích nội khu phong phú…. Sun Property đã công bố mức giá cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, "tiếp lửa" mạnh mẽ và khuấy động tinh thần khát khao chinh phục cho những chiến binh sales đang hừng hực khí thế.

Những khẩu hiệu dậy sóng tinh thần chiến binh, những cam kết mạnh mẽ cho một hành trình bùng nổ doanh số… Tất cả tạo nên một sự kiện đáng nhớ, nơi đam mê, bản lĩnh và khát vọng dẫn lối đến thành công. Sự kiện không chỉ là bước khởi đầu mà còn là cột mốc khẳng định sự đồng lòng, sẵn sàng bứt phá để viết nên những con số ấn tượng trên thị trường bất động sản Đà Nẵng.