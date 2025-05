Mỹ nhân giàu gấp 1 triệu lần chỉ sau 1 đêm, khiến cả châu Á thương đứt ruột giờ ra sao?

Mới đây, nữ diễn viên Hwang Jung Eum bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông vì những ồn ào xoay quanh việc thừa nhận biển thủ hơn 4,3 tỷ won (khoảng 76 tỷ đồng) từ công ty để đầu tư vào tiền ảo. Vụ việc đang được điều tra, khiến công chúng không khỏi sửng sốt trước cú trượt dài của một ngôi sao từng được yêu mến cuồng nhiệt.

Sự việc càng khiến dư luận chú ý khi nhớ lại một thời Hwang Jung Eum từng “giàu lên sau 1 đêm” nhờ thành công quá lớn của bộ phim sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 (phần 2). Trong một chương trình truyền hình trước đây, chính nữ diễn viên đã chia sẻ một câu chuyện đầy cảm xúc về bước ngoặt tài chính khó tin của mình. Cô kể: “Thời điểm đó, trong túi tôi chỉ còn đúng 485 won (chưa đến 10 nghìn đồng). Tôi gần như không còn gì. Nhưng chỉ sau một đêm, tài khoản ngân hàng của tôi tăng thêm 500 triệu won." Con số này đồng nghĩa với việc Hwang Jung Eum giàu lên gấp 1 triệu lần chỉ sau đúng 1 đêm. Cô cũng chia sẻ thêm, sau đêm định mệnh đó, chỉ 1 ngày nữa, cô lại nhận thêm 200 triệu won tiền hợp đồng quảng cáo, từ người vô sản thành một "phú bà".

Hwang Jung Eum đổi đời nhờ Gia Đình Là Số 1

Trong Gia Đình Là Số 1, Hwang Jung Eum đảm nhận nhân vật Hwang Jung Eum – cô gái vui vẻ, trong sáng, tràn đầy năng lượng nhưng cuối cùng lại phải chịu cái kết bi kịch khi người yêu qua đời ở tập cuối tập cuối - một cái chết được cho là "lãng nhách, phi lý". Cái kết này từng khiến cả châu Á nghẹn ngào, tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp nhưng không trọn vẹn. Thậm chí, hơn 10 năm trôi qua, khán giả vẫn còn nhắc đến cái kết ấy như một trong những đoạn phim ám ảnh nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Sau Gia Đình Là Số 1, Hwang Jung Eum trở thành gương mặt vàng” trong mắt các nhãn hàng lớn nhất Hàn Quốc. Cô liên tục ký hợp đồng quảng cáo, đóng phim, tham gia show truyền hình với mức cát-xê cao ngất. Nhiều người gọi cô là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” vì sự nghiệp diễn xuất không ngừng thăng hoa.

Đặc biệt, dù nổi tiếng với dạng vai hài nhưng Hwang Jung Eum cũng không ngừng lột xác, chứng minh thực lực khi chuyển mình thành công với loạt vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Secret, Lucky Romance… Thậm chí có thời điểm, cô từ nữ hoàng sitcom còn chuyển thành nữ hoàng nước mắt trong mắt khán giả. Mỹ nhân họ Hwang được đánh giá là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi có thể cân mọi thể loại từ hài, tâm lý cho đến melodrama, tạo được dấu ấn sâu sắc dù là diễn chung với các nam tài tử đình đám.

Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp của Hwang Jung Eum cũng không ít lần gặp sóng gió. Năm 2016, cô kết hôn với doanh nhân Lee Young Don và tạm rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình. Cuộc hôn nhân này từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng lại đầy thăng trầm khi cặp đôi bất ngờ nộp đơn ly hôn kéo theo vô số lùm xùm liên quan đến người thứ ba, tiền bạc.

Trở lại showbiz ở tâm thế một người phụ nữ độc thân, Hwang Jung Eum vẫn được khán giả yêu mến nhưng ánh hào quang không còn như xưa. Những ồn ào gần đây, đặc biệt là bê bối liên quan đến tài chính khiến hình ảnh của cô sụp đổ phần nào trong mắt công chúng. Tuy nhiên, với một sự nghiệp đã từng chạm đỉnh, cùng khả năng diễn xuất thực lực, nhiều người vẫn hy vọng Hwang Jung Eum có thể vực dậy, vượt qua giai đoạn khó khăn này – giống như cách cô từng đứng dậy từ con số 485 won năm nào.