Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9

02-09-2025 - 13:35 PM | Xã hội

Hòa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, sáng 2/9, tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú - địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, đúng 7h, nghi lễ thượng cờ được tiến hành trang trọng, chặt chẽ từ khâu tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ đến phổ biến các quy định trước khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay trên đỉnh cột cờ Quốc gia Lũng Cú .

Khi Quốc ca cất lên trang nghiêm giữa nơi biên cương địa đầu cực Bắc, ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, hòa cùng gió ngàn nơi núi rừng, không khí buổi lễ trở nên xúc động và tràn đầy tự hào.

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9- Ảnh 1.

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9- Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Lũng Cú, cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Lũng Cú và du khách tham dự Lễ thượng cờ Tổ quốc.

Dưới lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam, mọi ánh mắt đều hướng về, trái tim như chung nhịp đập. Cảm xúc dâng trào, tình yêu quê hương đất nước như được khơi dậy mãnh liệt trong lòng mỗi người.

Buổi lễ có sự tham dự của Đồn Biên phòng Lũng Cú , cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Lũng Cú và du khách.

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9- Ảnh 3.

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9- Ảnh 4.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, nhấn mạnh: "Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc".

Trước đó, ngày 29/8, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lũng Cú, tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9- Ảnh 5.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lũng Cú

Lễ thượng cờ tại địa đầu cực Bắc của Tổ quốc sáng 2/9- Ảnh 6.

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân.

Dịp này, đơn vị và chính quyền địa phương cũng đã tân trang cảnh quan môi trường, trang hoàng cờ hoa và trao tặng ảnh Bác Hồ và hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn.

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

Từ Khóa:
lễ thượng cờ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc"

Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc" Nổi bật

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Nổi bật

VIDEO: Tiêm kích Su-30MK2 thả đạn nhiễu, biểu diễn trên bầu trời Hà Nội

VIDEO: Tiêm kích Su-30MK2 thả đạn nhiễu, biểu diễn trên bầu trời Hà Nội

12:50 , 02/09/2025
Khoảnh khắc diễu binh trên biển ‘chưa từng có trong lịch sử’ khiến hàng chục triệu người Việt Nam tự hào

Khoảnh khắc diễu binh trên biển ‘chưa từng có trong lịch sử’ khiến hàng chục triệu người Việt Nam tự hào

11:30 , 02/09/2025
21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

10:59 , 02/09/2025
Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng

Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng

10:31 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên