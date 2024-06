Le Zenis Boutique Mountain Resort - Không gian sống được giới Old Money săn đón

Old Money - Đẳng cấp thượng lưu không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng



Trong giới thượng lưu, khái niệm "Old Money" đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc để chỉ những gia đình giàu có không chỉ đơn thuần về tiền bạc, mà còn mang trong mình sự tinh tế, thượng lưu và phần nào còn sót lại của quá khứ hoàng gia.

Khác với những biểu hiện xa hoa và thu hút sự chú ý của "New Money" – những người "mới giàu", chất sống Old Money lại toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch một cách "im ắng" nhưng bình ổn vượt thời gian, khiến người ta không thôi ngưỡng mộ khi nhắc tới. Những người thuộc tầng lớp tinh hoa chú trọng vào tính độc đáo, tinh xảo, độc quyền và cá nhân hóa trong từng sản phẩm mà họ sở hữu.

Xuất phát từ sứ mệnh đem lại trải nghiệm độc bản cho giới tinh hoa, Le Zenis Boutique Mountain Resort - khu bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao tọa lạc vị trí đắc địa tựa núi hứng mây tại Sa Pa, mang đến cho chủ nhân một không gian sống chuẩn mực theo phong cách Old Money sang trọng và đẳng cấp.

Le Zenis Boutique Mountain Resort - Tọa độ sống mang tinh thần Old Money điển hình

Nằm trên tọa độ vàng tại Sa Pa, Le Zenis Boutique Mountain Resort sở hữu 19 căn Boutique Cottage tầm view độc quyền bên tựa núi non, bên bắt trọn cảnh sắc Sa Pa với thung lũng Mường Hoa đẹp đến nao lòng. Mỗi một căn biệt thự đều mang thiết kế riêng biệt, độc đáo từ kiến trúc đến từng chi tiết bài trí phòng.

Le Zenis Boutique Mountain Resort sở hữu 19 căn Boutique Cottage tọa lạc trên độ cao thiên đỉnh (Ảnh: Legacy Invest)

Điểm đặc biệt thu hút giới tinh hoa tại Le Zenis Boutique Mountain Resort chính là chất "may đo", "độc quyền" trong từng chi tiết nhỏ, nâng niu cảm xúc, tôn trọng trải nghiệm và am hiểu chất sống Old Money. Cảm giác thượng lưu quý tộc được thể hiện len lỏi qua từng chi tiết ngoại thất, nội thất, và tiện nghi trong căn biệt thự khi bàn giao cho chủ sở hữu. Bước vào không gian biệt thự, chủ nhân tinh hoa sẽ ngay lập tức cảm nhận sự quen thuộc đến từng hơi thở, bởi từng chi tiết trong thiết kế biệt thự được chăm chút tỉ mỉ, mang đậm dấu ấn kiến trúc Bắc Âu cổ điển pha lẫn nét hiện đại tinh tế mà giới Old Money kiếm tìm.

Nội thất được bài trí sang trọng, sử dụng những vật liệu cao cấp và bền vững như gỗ tự nhiên, đá hầu thào trắng, dòng lũa độc nhất vô nhị, …. tạo nên một không gian sống đẳng cấp và vô cùng thư thái. Những nguyên liệu như tre nứa, mây đan, dây leo... dưới đôi bàn tay khéo léo và sự cần mẫn của các nghệ nhân đã trở thành các vật dụng ấn tượng, mang âm hưởng núi rừng và đậm sắc mày bản địa Sa Pa.

Chất Old Money len lỏi qua từng chi tiết trong căn biệt thự tại Le Zenis Boutique Mountain. (Ảnh: Legacy Invest)

Mỗi vật dụng phục vụ chủ nhân đều được thiết kế mang tính "unique" như: thảm trải phòng khách trong biệt thự được dệt tỉ mỉ bởi các nghệ nhân Iran, bộ amenities được thiết kế riêng biệt nhằm đánh thức mọi giác quan, tranh sơn mài công phu được tạo nên bởi những đường nét điêu luyện… Mỗi họa tiết, hình ảnh trong mỗi căn phòng đều ẩn chứa một thông điệp văn hóa hay một bài học ý nghĩa về cuộc sống.



Từng chi tiết nhỏ trong biệt thự luôn được chuẩn bị tỉ mỉ sẵn sàng phục vụ chủ nhân. (Ảnh: Legacy Invest)

Không chỉ vậy, điểm níu chân mỗi chủ nhân ở lại "nhà" còn có sự chăm sóc tận tình, chu đáo, tôn trọng chất sống riêng của chủ nhân từ đội ngũ vận hành. Le Zenis Boutique Mountain Resort luôn chuẩn bị sẵn thông tin lịch trình một cách kỹ lưỡng, bài bản nhằm đảm bảo sự thoải mái cho chủ nhân ngay khi đặt chân tới mảnh đất Sa Pa và trở về "nhà". Ngoài những dịch vụ thường nhật, nhân viên resort còn tinh ý mỗi khi khách hàng có yêu cầu đặc biệt trong các ngày kỷ niệm trọng đại, tạo nên sự bất ngờ và trải nghiệm trọn vẹn nhất.



Le Zenis Boutique Mountain Resort còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững với những ưu đãi độc quyền về chính sách chiết khấu lên tới 8%, hỗ trợ lãi suất 0%, kèm theo 15 đêm nghỉ định danh tại Ville De Mont Resort và 15 đêm nghỉ dưỡng tại chính căn biệt thự của mình sau khi bàn giao đầu tư dịch vụ lưu trú, đặc biệt nhận trước khoản tiền cho thuê trong 3 năm đầu với giá trị 1,8 tỷ đồng.

Với tọa độ độc tôn, trải nghiệm độc bản không thể sao chép, Le Zenis Boutique Mountain Resort không chỉ là điểm nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn là biểu tượng cho lối sống tinh tế, thượng lưu và khẳng định vị thế của bản thân mà mỗi Old Money hướng tới.