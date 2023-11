Legendary Chocolatier - Thương hiệu Socola Việt vì sức khỏe cộng đồng

Legendary Chocolatier tại thị trường Việt Nam



Legendary Chocolatier được thành lập từ năm 2015 hoạt động với sứ mệnh: "Tạo ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất từ chính tay người Việt và nông sản của người Việt". Đó chính là lý do vì sao khi nhắc đến thương hiệu socola Việt đình đám tại Việt Nam thì chúng ta không thể bỏ qua cái tên Legendary Chocolatier.

Cho đến nay, Legendary Chocolatier đã có rất nhiều cửa hàng phủ rộng trên mọi miền đất nước với danh sách các sản phẩm đa dạng, thơm ngon được nghiên cứu và ra mắt liên tục.

Vì sao Socola Việt Legendary Chocolatier lại nổi tiếng?

Legendary Chocolatier nhận được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng qua sự nỗ lực và tận tâm hết mình.

Thương hiệu của người Việt sử dụng nông sản Việt

Legendary Chocolatier tự hào là thương hiệu socola nằm trong Top 5 thương hiệu socola nổi tiếng tại Việt Nam. Với nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ nông sản Việt được sản xuất thủ công và trải qua nhiều công đoạn từ lựa chọn nguồn nguyên liệu, xử lý nguyên liệu, sản xuất và bảo quản sản phẩm đều được thực hiện và kiểm tra kỹ lưỡng bằng những công nghệ tiên tiến và đội ngũ nhân sự lành nghề.

Socola với hương vị độc đáo

Nguồn nông sản Việt cũng mang lại cảm hứng vô tận để Legendary cho ra đời nhiều loại socola với nhiều hương vị vừa thơm ngon vừa độc lạ, vừa cách tân vừa truyền thống như: Socola rượu xoài, rượu dừa; Socola sầu riêng, Socola xoài muối ớt,... Chắc chắn những hương vị ấy sẽ mang lại cho bạn những cảm nhận bất ngờ về socola Việt.

Socola tốt cho sức khỏe người tiêu dùng

Hơn thế, Legendary Chocolatier còn đặc biệt lưu tâm khi nghiên cứu các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe, mang lại rất nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Ví như, socola dành cho người tiểu đường (Alva 85, 41 - socola ăn kiêng, không đường), socola dành cho người lớn tuổi (Socola cam quế bọc hạnh nhân - giúp dễ ngủ, giàu dinh dưỡng),...

Socola Việt Legendary Chocolatier ra mắt dòng sản phẩm Socola chăm sóc sức khỏe - LeHealth

Tình trạng bận rộn, không có thời gian chăm sóc sức khỏe đã là nguồn cảm hứng cho Legendary Chocolatier nghiên cứu và ra mắt dòng sản phẩm LeHealth.

Là một trong những dòng sản phẩm socola chăm sóc sức khỏe, tự hào là giải pháp dinh dưỡng 1p30s dành cho bạn. Điểm đặc biệt của LeHealth chính là khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng ngay tức thì mà không mất quá nhiều thời gian và công sức.

Le Health bao gồm bộ 3 thanh socola: So Strong, So Beauty, So Tall.

So Strong - Thanh socola Protein: Cung cấp cho cơ thể đến 5,4 gam protein giúp bạn nuôi dưỡng cơ bắp và tăng cường năng lượng cho một ngày dài hoạt động và làm việc.

So Beauty - Thanh socola Collagen: Cung cấp 1,37 gam collagen cho cơ thể, bổ sung dưỡng chất giúp làn da khỏe khoắn, sáng mịn từ sâu bên trong.

So Tall - Thanh socola Canxi: Cung cấp đến 90 gam canxi cho xương chắc khỏe. Dòng sản phẩm này đặc biệt tốt cho trẻ em vì vừa hợp khẩu vị vừa cung cấp lượng canxi mà cơ thể bé cần mỗi ngày.

Chăm sóc sức khỏe của bạn bằng thanh socola với hương vị thơm ngon, bạn có thể mua hàng trực tiếp tại website https://legendary.com.vn/ hoặc tìm hiểu kỹ hơn về Legendary Chocolatier qua fanpage: https://www.facebook.com/legendaryChocolatier