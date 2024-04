Lên kế hoạch mở bán dự án Vlasta Thủy Nguyên và Khu nhà ở Yên Phong, Văn Phú – Invest dự kiến lãi 350 tỷ trong năm nay

CTCP Đầu tư Văn Phú Invest (MCK: VPI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 24/4 tới đây qua hình thức trực tuyến.

Theo tờ trình vừa công bố, trong năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.775 tỷ đồng, tăng 49% và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Được biết, năm 2023, VPI mang về doanh thu 1.867 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản là 1.619 tỷ đồng, chiếm tới 98% là từ các dự án Vlasta - Sầm Sơn, phần còn lại của dự án The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ.

Giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 3.701 tỷ đồng tính tới thời điểm 31/12/2023, cao hơn 92% so thời điểm cuối năm 2022 và tập trung chủ yếu ở các dự án The Vlasta - Thủy Nguyên, The Terra - Bắc Giang, dự án Song Khê – Nội Hoàng – Bắc Giang…

Lợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, giảm 8% so với năm ngoái. Qua đó, doanh nghiệp đã hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ năm 2023 giao.

Trong năm 2024, Văn Phú – Invest cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023, như tại dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang; khối nhà CT2 dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ khởi công Dự án khu nhà ở tại xã Thủy Đường, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (Vlasta Thủy Nguyên).

Văn Phú – Invest cũng có kế hoạch mở bán tại một số dự án mới trong năm nay như: Dự án Vlasta Thủy Nguyên - Hải Phòng, dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh. Trong đó, dự án Vlasta Thủy Nguyên có quy mô 32,5ha, các dòng sản phẩm bao gồm 159 căn biệt thự và 840 căn liền kề.

Trước đó, nhóm doanh nghiệp liên quan Văn Phú - Invest đã có động thái nhắm đến khu đô thị du lịch 6.400 tỷ tại Đồng Nai. Khi có đến 3/4 doanh nghiệp trong liên danh Hà Phú Riverland - Thành Lợi - HB Grand Land và G7 Invest là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm Khu Đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) tại Đồng Nai. Đây là dự án có tổng diện tích gần 50 ha với tổng vốn đầu tư gần 6.416 tỷ đồng.