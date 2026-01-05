Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Phú Thọ cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can số A886 và Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Lê Thị Tuyết Thanh SN 1978, trú tại thôn Bầu Mới, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, ngày 11/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2014 tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Quá trình điều tra xác định:

Năm 2013, do có quen biết với bà Vũ Thị Thanh Hương, SN 1963 ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), Thanh đưa ra thông tin là có nhiều mối quan hệ quen biết với Lãnh đạo trong lực lượng Công an có thể xin vào biên chế theo hình thức tạm tuyển cho con gái của bà Hương.

Do tin tưởng nên Bà Hương ngỏ ý nhờ Thanh xin việc cho 02 con gái ruột của bà Hương vào công tác ở lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bộ phận y tế của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Thực tế Thanh không có thẩm quyền xét duyệt biên chế vào lực lượng Công an nhân dân theo hình thức tạm tuyển người ngoài lực lượng, không liên hệ, báo cáo với người có thẩm quyền sắp xếp, bố trí công tác cán bộ theo hình thức tạm tuyển người ngoài lực lượng Công an nhân dân nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để bà Hương chuẩn bị số tiền cần thiết xin việc cho 02 con gái.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy xin việc”. Ảnh: CA Phú Thọ

Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014, Thanh đã nhiều lần nhận tiền của bà Hương với tổng số tiền là 222.000.000đ. Sau khi nhận số tiền trên Thanh đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Do không xin được việc cho 02 con gái, bà Hương yêu cầu trả lại tiền nhưng Thanh không trả nên bà Hương làm đơn tố cáo Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi Cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.