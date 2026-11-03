Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Hải SN 1991

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 3/10/2026 cho biết, sau hơn 4 năm lẩn trốn, Nguyễn Trọng Hải, đối tượng bị xác định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào trưa ngày 18/8/2022, Nguyễn Trọng Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, tên gọi theo địa danh mới), là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, đi bộ quanh khu nhà trọ trên địa bàn xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Phát hiện chiếc xe mô tô Honda Wave, biển kiểm soát 22B2 của chị T. B. H. (sinh năm 2002, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) không khóa cổ, không có người trông coi, Hải đã lén lút dắt xe rời khỏi hiện trường. Do không có chìa khóa, đối tượng ngồi lên xe, dùng chân đẩy xe di chuyển theo hướng khu vực xã Xuân Lãng để tìm cách tiêu thụ.

Đáng chú ý, Hải còn cởi áo đang mặc, dùng áo che biển kiểm soát nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, hành vi bất thường của Hải nhanh chóng bị người dân phát hiện, truy đuổi. Đối tượng buộc phải bỏ lại chiếc xe mô tô rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, chị H. đã trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an đã triển khai các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do đối tượng nghi vấn nhanh chóng rời khỏi nơi cư trú, không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc, xác minh đầy đủ hành vi phạm tội. Vụ án sau đó được tạm đình chỉ điều tra theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hải - Ảnh: Công an Phú Thọ

Sau quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/10/2026, lực lượng Công an đã xác định được nơi Nguyễn Trọng Hải đang lẩn trốn và tổ chức bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Lời khai của đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập trước đó.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án; đồng thời ban hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng sau hơn 4 năm lẩn trốn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.