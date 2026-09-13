Lệnh giữ người khẩn cấp học sinh Phùng Thiện Duy, SN 2009

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Thiện Duy (SN 2009, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 9/9 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, thuộc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 09/9/2026, Công an phường Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của em T.V.N., học sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, về việc khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, em bị một nhóm học sinh cùng trường đánh gây thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường Vĩnh Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Mặc dù những người liên quan đều là học sinh mới nhập học, việc nhận diện, xác định nhân thân ban đầu gặp nhiều khó khăn, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ 06 trường hợp tham gia vụ việc, gồm: Phùng Thiện Duy, SN 2009; Cao Việt Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Văn Gia, Phùng Đắc Dũng, đều SN 2011, cùng trú tại xã Hội Thịnh và Trần Hải Nam, SN 2011, trú tại xã Yên Lạc.

Đối tượng Nguyễn Thiện Duy - Ảnh: Công an Phú Thọ

Kết quả xác minh ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập. Từ những lời nói, cử chỉ thiếu chuẩn mực, nhóm học sinh đã dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và cơ thể của em T.V.N., gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại khu vực trường học.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ hành vi, vai trò và mức độ liên quan của từng trường hợp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10/9/2026, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại diễn biến xô xát tại khu vực trường học. Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; đồng thời làm rõ nguồn đăng tải, quá trình lan truyền video và các nội dung liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi vi phạm nếu có.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo thanh thiếu niên, học sinh cần chủ động kiểm soát cảm xúc, ứng xử đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật; khi phát sinh mâu thuẫn cần kịp thời thông tin cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ, giải quyết. Không tụ tập, tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đánh nhau; không đăng tải, chia sẻ hình ảnh bạo lực, bình luận mang tính kích động, xúc phạm hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Các cá nhân có hình ảnh, tài liệu liên quan đến vụ việc cần cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, xử lý.