Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an kiểm tra hàng loạt nhân viên, lái xe công ty xe điện

| | Xã hội

Lực lượng chức năng đã phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân viên, lái xe của hai doanh nghiệp.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 11/9/2026 cho biết, sáng 9/9, Công an phường Hội An Tây chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 137 nhân viên và lái xe của Công ty TNHH MTV Xe điện Phúc An và Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Phúc An. Kết quả, 137/137 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy.

Đây là hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Công an phường Hội An Tây tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ nhân viên, lái xe nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tuyệt đối không sử dụng, tàng trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

137/137 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cùng với công tác phòng, chống ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân viên, lái xe của hai doanh nghiệp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người lái xe trong việc chủ động kiểm tra tình trạng sức khỏe, phương tiện trước khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đội ngũ nhân viên, lái xe.

Cơ quan chức năng kiểm tra với lái xe của 2 doanh nghiệp - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Công an phường Hội An Tây đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tiếp tục quan tâm quản lý người lao động, chủ động tuyên truyền về tác hại của ma túy và các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc kiểm tra, test nhanh ma túy kết hợp tuyên truyền pháp luật về giao thông là hoạt động thiết thực, góp phần phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, nhất là đội ngũ lái xe; xây dựng môi trường làm việc an toàn – lành mạnh – không ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng phường Hội An Tây không có ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang có lương hưu chú ý thông báo quan trọng của BHXH Việt Nam

Tất cả người dân đang có lương hưu chú ý thông báo quan trọng của BHXH Việt Nam Nổi bật

Từ 1/9/2026, người cao tuổi thuộc 4 nhóm này được nhận từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng

Từ 1/9/2026, người cao tuổi thuộc 4 nhóm này được nhận từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng Nổi bật

Lý lịch bất hảo của kẻ gây loạt vụ cướp táo tợn, uy hiếp phụ nữ giữa đường ở Đà Nẵng

Lý lịch bất hảo của kẻ gây loạt vụ cướp táo tợn, uy hiếp phụ nữ giữa đường ở Đà Nẵng

11:46 , 13/09/2026
Danh sách 1.053 lượt phạt nguội, chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách 1.053 lượt phạt nguội, chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

11:20 , 13/09/2026
Nam du khách Hàn Quốc tử vong tại khách sạn ở Lào Cai, nghi rơi từ tầng 17

Nam du khách Hàn Quốc tử vong tại khách sạn ở Lào Cai, nghi rơi từ tầng 17

10:45 , 13/09/2026
Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Huấn SN 1986

Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Huấn SN 1986

10:06 , 13/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên