Lexus GX 550 ra mắt Việt Nam: Giá từ 6,2 tỷ, máy như Land Cruiser, nhiều công nghệ sang xịn chưa từng có

Hôm nay (25/6), Lexus GX 550 chính thức ra mắt khách hàng Việt. Xe có giá bán từ 6,2 tỷ đồng, phiên bản cửa sổ trời toàn cảnh giá cao hơn 50 triệu đồng. Xe đã có mặt tại 2 đại lý ở Hà Nội và TP HCM.

Lexus GX 550 2024 là thế hệ thứ 3 của dòng xe này. Xe sở hữu thiết kế nam tính, chắc chắn với khung gầm rời (body on frame) của một chiếc SUV thực thụ. Lexus GX có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.960 x 1.980 x 1.865 (mm), trục cơ sở 2.850 và khoảng sáng gầm 220 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 95 mm, cao hơn 50 mm.

Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng dạng hình khối mới. Đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn bộ, có tính năng bật tắt pha và điều chỉnh góc chiếu tự động. Điểm nhấn vẫn là dải đèn định vị ban ngày đặc trưng của hãng. Đèn hậu LED với một dải LED kéo dài toàn bộ bề ngang cốp xe. Mâm xe 22 inch đa chấu màu xám ánh kim cho cái nhìn đẹp mắt.

Vào bên trong, nội thất của Lexus GX là tổng hòa của sự sang trọng và hiện đại. Khoang nội thất GX thiết kế tinh tế qua cách kết hợp những chi tiết ốp gỗ Tsuyasumi và da Semi-Aniline. Hàng ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí, có chức năng massage, sưởi ấm, làm mát. Hàng ghế thứ 2 có trang bị chức năng sưởi, có thể gập 40:60. Ngoài ra, hàng ghế cuối cùng đủ chỗ cho 2 người ngồi.

Vô-lăng 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số và nhiều phím bấm chức năng. Đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch cho phép điều chỉnh chế độ hiển thị. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 14 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Cuối cùng, Lexus GX 550 còn trang bị dàn âm thanh vòm 3D gồm 21 loa đến từ thương hiệu Mark Levinson.

Ngoài ra, xe còn có một số tính năng đáng chú ý như: Cửa sổ trời toàn cảnh điều chỉnh điện có chức năng làm mờ; bậc lên xuống chỉnh điện; gương chiếu hậu chống chói, sấy gương, nhớ vị trí; điều hòa 3 vùng tự động có chức năng Nano-e và lọc bụi phấn hoa.

Về vận hành, Lexus GX 550 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp dung tích 3.445cc tương tự trên Land Cruiser. Cỗ máy này cung cấp sức mạnh tối đa 349 mã lực và sức kéo cực đại 650 Nm. Xe trang bị hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu.

Theo hãng xe Nhật, GX 550 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7 giây và tốc độ tối đa 170 km/h. Người lái có thể chọn 6 chế độ bao gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (êm ái), Normal (thông thường), Sport S (thể thao), Sport S+ (thể thao hơn) và Custom (tùy chỉnh).



Lexus GX hoàn toàn mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động LSS+ 3.0 như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA). Hệ thống camera toàn cảnh cung cấp hình ảnh xung quanh và dưới gầm xe. Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) sử dụng ra đa của Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) để phát hiện các phương tiện (bao gồm cả xe đạp) đang tiếp cận từ phía sau khi ra khỏi xe, và cảnh báo hành khách bằng đèn báo nhấp nháy trên gương chiếu hậu bên ngoài, màn hình hiển thị đa thông tin, còi và thông báo bằng giọng nói.

Tại Việt Nam, Lexus GX 550 có 2 tùy chọn. Phiên bản trần kính toàn cảnh có giá 6,25 tỷ đồng đã có mặt tại đại lý ở Hà Nội và TP HCM. Trong khi phiên bản trần kính đơn có giá thấp hơn 50 triệu đồng, dự kiến về nước vào tháng 9/2024.