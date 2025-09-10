Lexus làm mới dòng sedan cỡ nhỏ

Được giới thiệu lần đầu năm 2013, Lexus IS thế hệ thứ ba từng trải qua hai lần cập nhật vào các năm 2017 và 2020. Thay vì ngừng sản xuất, Lexus quyết định tiếp tục kéo dài vòng đời của IS thế hệ hiện tại với đợt nâng cấp thứ ba.

Theo Carscoops, động thái này có thể liên quan đến thay đổi trong chiến lược điện hóa của Lexus , khi kế hoạch phát triển phiên bản kế nhiệm thuần điện đã bị gác lại.

Ở lần nâng cấp mới nhất, Lexus IS 2026 được tinh chỉnh ngoại hình với điểm nhấn lớn nhất là thiết kế lưới tản nhiệt con suốt mới. Phần trên được thu nhỏ, liền mạch với cụm đèn LED giữ nguyên từ bản cũ, trong khi logo Lexus giờ được đặt ở viền nắp capo. Các khe hút gió cản trước cũng được làm lại với đường nét khác biệt hơn.

Những thay đổi khác gồm mâm hợp kim 19 inch thiết kế mới, cánh gió sau lớn hơn và dòng chữ “LEXUS” thay cho logo ở cửa cốp. Những hình ảnh chính thức đầu tiên được hãng công bố là bản F Sport, nên vẫn chưa rõ bản tiêu chuẩn sẽ thay đổi ra sao.

Bảng màu ngoại thất có 8 tùy chọn, nổi bật là màu xám Neutrino Gray, kèm tùy chọn kẹp phanh sơn đỏ thể thao.

Khoang cabin được làm mới với táp-lô, bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa thiết kế lại. Nổi bật là cụm đồng hồ kỹ thuật số kép 12,3 inch, trong đó màn hình giải trí đặt thấp hơn và dễ thao tác hơn.

Lexus bổ sung nút gạt mới cho hệ thống điều hòa, vẫn giữ lại núm vặn âm lượng và cụm nút bấm cơ học trên vô-lăng. Đầu CD và đồng hồ kim cổ điển đã bị loại bỏ. Lần đầu tiên, IS có thêm chi tiết trang trí từ sợi tre tự nhiên và phối màu nội thất mới tên Prominence.

Trang bị an toàn cũng được nâng cấp với Lexus Safety System+, bổ sung các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) mới và cải tiến cho phép lái xe rảnh tay trên đường cao tốc.

Về vận hành, các kỹ sư Lexus đã tinh chỉnh lại hệ thống khung gầm, lắp đặt hệ thống lái trợ lực điện (EPS) mới với tỷ lệ biến thiên, hứa hẹn cho phản hồi nhạy hơn. Bên cạnh đó, hệ thống treo điện từ tuyến tính AVS được mô tả là mang lại khả năng kiểm soát lực giảm chấn mượt mà và phản ứng nhanh nhạy.

Khi ra mắt, IS facelift sẽ có hai tùy chọn cấu hình gồm IS 300h và IS 350. Hãng không nêu chi tiết nhưng nhiều khả năng thông số vẫn giữ nguyên như bản hiện hành, lần lượt là hybrid 2.5L, công suất 217 mã lực cho IS 300h và V6 3.5L, công suất 314 mã lực với bản IS 350.

Mẫu IS 500 dùng động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên gần như chắc chắn bị khai tử. Trước đó, Lexus đã ra mắt các phiên bản Climax Edition (Nhật) và Ultimate Edition (Mỹ) đóng vai trò như lời tạm biệt.

Lexus xác nhận mẫu IS facelift sẽ mở bán tại “nhiều thị trường” nhưng chưa nêu chi tiết. Những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu năm 2026.

Tại Việt Nam, Lexus IS đã ngừng bán từ giữa năm 2024. Trước thời điểm đó, mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ này được phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 2,13-2,82 tỷ đồng.