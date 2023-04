LG đánh dấu 10 năm TV OLED và cải tiến mới trên sản phẩm 2023

Thiết bị cá nhân phát triển, chúng ta có vô vàn cách thức để tiếp cận với nguồn thông tin giải trí mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng cảm giác về đến nhà, thả mình trên chiếc sofa và tận hưởng 1 giờ đồng hồ xem bộ phim mình yêu thích bằng chiếc màu sắc tươi sáng, âm thanh vòm sống động chính là một cái kết đẹp cho một ngày làm việc bận rộn. Và nếu như gia đình bạn đang sở hữu một chiếc TV OLED tích hợp chuẩn chỉnh những công nghệ hiển thị đỉnh cao thì bạn chính là người biết nắm bắt xu hướng giải trí của thời đại!

Bạn có biết chiếc TV của gia đình mình đã trải qua một chặng hành trình cải tiến và phát triển không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện mỗi ngày trải nghiệm giải trí của gia đình? Chiếc TV OLED được LG thương mại hóa vào năm 2013 đến nay đã đạt được những dấu mốc về công nghệ vượt bậc. TV OLED với chất lượng hình ảnh vượt trội của hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, đã mở ra một kỷ nguyên hình ảnh và âm thanh tuyệt sắc để dù là xem một bộ phim truyền hình hay siêu phẩm bom tấn, trải nghiệm giải trí tại gia vẫn độc đáo không thua kém gì khi bạn xem tại rạp phim chất lượng cao.

Dấu ấn 10 năm không ngừng đổi mới và sáng tạo của TV LG OLED



Theo số liệu từ công ty phân tích Omdia vào năm 2021, LG đã xuất xưởng 10 triệu chiếc TV OLED, tính từ thời điểm chiếc TV OLED đầu tiên ra mắt trên thị trường (giai đoạn năm 2012-2013). Từ khi còn là một khái niệm mới mẻ cho đến ngày hôm nay, một thập kỷ trôi qua, TV OLED LG đã trở thành một "thành viên thường trực" quen thuộc của nhiều gia đình.

Với những chiếc TV được nâng cấp ngày một chất lượng, thông minh hơn, kiểu dáng sáng tạo hơn, LG đã khẳng định vị thế là một "tay chơi" đáng gờm trên đường đua thống lĩnh thị trường giải trí xuyên suốt 10 năm qua.

Sở hữu một chiếc TV LG OLED điều đó có nghĩa rằng bạn đã bắt kịp dòng chảy xu hướng công nghệ toàn cầu. Bạn biết không, sản phẩm mà bạn chọn cho gia đình mình đã và đang được cả thế giới công nhận về chất lượng và tính sáng tạo. TV LG OLED luôn có mặt trong các bảng xếp hạng công nghệ danh giá nhất. Điển hình như tại CES 2023, TV LG OLED vinh dự có tên trong các hạng mục bình chọn như Top Tech of CES 2023 Awards; CES Editors’ Choice Awards 2023; Best Gadgets of CES 2023 – Best TV Innovation v.v..; đồng thời nhận được 24 giải thưởng Red Dot 2023 cho thiết kế sản phẩm xuất sắc. Đáng chú ý, TV LG OLED Flex còn nhận được giải thưởng "Tốt nhất của tốt nhất" (Best of the Best) với thiết kế sáng tạo uốn cong được, vượt xa khỏi mọi định nghĩa về TV màn hình phẳng từ trước đến nay, tăng trải nghiệm nghe nhìn giải trí lên một tầm cao mới.



LG và những thế hệ TV OLED tiếp nối mang đến bất ngờ gì cho gia đình?

Dù bạn có ý định nâng cấp không gian phòng khách hay lên kế hoạch xây dựng tổ ấm mới thì luôn có những phiên bản TV LG OLED phù hợp nhu cầu để bạn lựa chọn. Bên cạnh những thiết bị đã được trình làng, những chiếc TV OLED sẽ được ra mắt trong năm 2023 điển hình như TV OLED evo Z3, G3 và C3 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ. Các dòng TV mới này được nâng cấp về độ sáng, độ chính xác màu cũng như độ rõ nét nhờ vào công nghệ LG OLED evo và Bộ xử lý α9 AI Gen6 mới nhất của LG. Như một ghi chú không thể bỏ qua, LG cho biết điểm nâng cấp quan trọng khác được ứng dụng cho dòng OLED evo G3 chính là công nghệ Brightness Booster Max, kết hợp khả năng điều chỉnh ánh sáng và các thuật toán tăng cường ánh sáng giúp tăng độ sáng của TV lên đến 70%. LG OLED TV tiếp tục hỗ trợ khả năng nâng cao hình ảnh và âm. Kết hợp cùng AI Picture Pro và AI Sound Pro, âm thanh vòm ảo 7.1.2 được nâng lên 9.1.2 sẽ hiện thực hóa không gian trên màn ảnh với hình ảnh và âm thanh sắc nét vượt trội.

Hệ điều hành webOS phiên bản nâng cấp mới trên TV OLED với nhiều tùy chọn nội dung được cá nhân hóa, các lối tắt truy cập nhanh, những gợi ý phù hợp với thói quen, sở thích sẽ giúp cho bạn bước vào thế giới giải trí đa dạng một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Thông qua gợi ý từ tính năng cá nhân hóa trải nghiệm AI Concierge, trang Quick Cards có thể giúp bạn truy cập nhanh vào những trang nội dung, ứng dụng thường dùng. Người già và trẻ nhỏ trong gia đình sẽ có thể tìm thấy những chương trình phù hợp với mình, dễ dàng tiếp cận chúng hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, các dòng TV OLED đạt chứng nhận Eye Comfort Display từ TÜV Rheinland đảm bảo lượng ánh sáng xanh thấp, bảo vệ mắt trong suốt quá trình giải trí, mang đến cho người dùng những phút giây tận hưởng chương trình yêu thích một cách thoải mái nhất.

TV Pose được trình làng từ đầu năm 2023 của LG tiếp tục đánh dấu thành công của thương hiệu trong lĩnh vực "công nghệ mỹ thuật" với sự sắc nét trong thiết kế và chất lượng hình ảnh OLED đỉnh cao.

Thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế không giới hạn của LG, thiết kế treo tường Zero Gap ở G3 giúp tạo nên một bức tường hình ảnh liền mạch, tăng tính thanh lịch và tinh tế cho không gian.

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc TV giúp nâng cấp trải nghiệm tại gia, hãy thử tìm hiểu các dòng TV LG OLED và nghiên cứu về chương trình đặt trước sản phẩm với nhiều ưu đãi diễn ra từ 15-28/04/2023 tại link.