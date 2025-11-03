LG hỗ trợ sửa chữa thiết bị, đồng hành cùng người dân sau bão

Với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai, LG Electronics Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ người dân bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị LG bị ảnh hưởng do mưa bão tại Thái Nguyên và Nghệ An. Tính đến thời điểm hiện tại, LG đã hỗ trợ sửa chữa hơn 700 thiết bị điện tử, điện lạnh và điện gia dụng cho người dân, bao gồm các sản phẩm như TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lò vi sóng và máy lọc không khí,...

Bên cạnh các điểm tập kết cố định, LG còn tổ chức xe lưu động đến tận nơi nhận và bàn giao thiết bị, giúp người dân thuận tiện hơn khi việc đi lại vẫn còn bị hạn chế. Mô hình này từng được LG triển khai trong các đợt hỗ trợ trước và cho thấy hiệu quả cao, được người dân địa phương đón nhận tích cực.

Ông Yonghwan Kim, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Đây là năm thứ 2 liên tiếp LG triển khai các điểm sửa chữa chính hãng tại địa phương đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của khách hàng. Chúng tôi đã huy động 30 nhân viên kết hợp cùng đội ngũ kỹ thuật của các Trung tâm bảo hành tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, giúp người dân tại đây bình thường hóa cuộc sống nhanh nhất có thể".

LG bố trí đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa

Tại mỗi điểm triển khai, LG bố trí đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề cùng các đối tác dịch vụ địa phương, đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa, đội ngũ kỹ thuật viên của LG thực hiện quy trình vệ sinh và bảo dưỡng kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành lâu dài. Các thiết bị được tháo rời hoàn toàn để làm khô, vệ sinh từ bên trong ra ngoài, trước khi kiểm tra toàn bộ linh kiện nhằm phát hiện và xử lý triệt để các hư hỏng tiềm ẩn. Với sản phẩm bị ngập nước như máy giặt, đội ngũ kỹ thuật viên của LG đã thực hiện vệ sinh lồng giặt bằng công nghệ UV diệt khuẩn, giúp loại bỏ nấm mốc và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Những thiết bị còn hoạt động ổn định cũng được kiểm tra miễn phí, giúp phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng và được tư vấn phương án khắc phục kịp thời.

Các máy giặt hư hại được vệ sinh lồng giặt bằng công nghệ UV diệt khuẩn, bảo đảm an toàn sức khỏe

Anh Nguyễn Văn Nam (45 tuổi, Nghệ An) cho biết những thiết bị điện tử gia dụng lớn như máy giặt hay tủ lạnh trong nhà đều bị hư hại nặng do nước lụt dâng lên nhanh, gia đình anh cũng không có chỗ phù hợp để di dời nên đành buông xuôi. "Chúng tôi rất vui mừng vì những thiết bị đã được LG hỗ trợ sửa chữa. Đặc biệt là họ còn bố trí xe đến lấy và trả thiết bị tại nhà. Các thiết bị được vệ sinh kỹ lưỡng đến từng con ốc vít. Cảm ơn LG về hoạt động ý nghĩa này" - anh chia sẻ.

Đối với thiết bị cần thay linh kiện, LG miễn phí chi phí kiểm tra, vận chuyển và nhân công sửa chữa, đồng thời giảm giá linh kiện đến 50% đối với thiết bị hết thời hạn bảo hành, miễn phí 100% linh kiện đối với thiết bị điện lạnh, điện gia dụng bị ngập nước nhưng vẫn còn thời hạn bảo hành. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục, người dân được hỗ trợ ưu đãi khi mua mới để nhanh chóng ổn định sinh hoạt. Ngoài ra, LG còn hướng dẫn người dân các biện pháp bảo dưỡng và sử dụng thiết bị an toàn sau bão, giúp kéo dài tuổi thọ và hạn chế rủi ro hư hỏng.

Chương trình của LG góp phần giảm thiểu rác thải điện tử, bảo vệ môi trường

Chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị của LG đã phần nào giúp người dân giảm bớt gánh nặng, khôi phục lại những tiện nghi thiết yếu trong các gia đình. Hoạt động này không chỉ mang đến sự hỗ trợ kỹ thuật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Chương trình sẽ tiếp tục được LG nhân rộng triển khai đến các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi,... từ ngày 30/10 đến 30/11/2025.