Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lì xì xuyên biên giới: Cách người Việt giữ "lửa" Tết, quan tâm tới sức khỏe người thân bất chấp khoảng cách địa lý

15-02-2026 - 08:24 AM | Smart Money

Lì xì xuyên biên giới: Cách người Việt giữ "lửa" Tết, quan tâm tới sức khỏe người thân bất chấp khoảng cách địa lý

Lì xì ngày Tết không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là lời chúc may mắn, sức khỏe người Việt gửi đến nhau mỗi dịp năm mới.

Trong tâm thức của người Việt, lời chúc "dồi dào sức khỏe" luôn là món quà quý giá nhất mà chúng ta dành tặng nhau mỗi dịp Tết đến xuân về. Bởi có sức khỏe là có tất cả, là nền tảng để tận hưởng một năm mới trọn vẹn và hiện thực hóa những dự định trong cuộc sống.

Với những gia đình có người thân đang ở cách xa hàng vạn dặm, lời chúc ấy nay không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ mà còn được hiện thực hóa qua những phong bao lì xì "số" đầy thiết thực. Nhờ sự phổ cập của các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử tích hợp hạ tầng thanh toán toàn cầu, việc gửi gắm sự chăm sóc sức khỏe xuyên biên giới đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Lì xì xuyên biên giới: Cách người Việt giữ "lửa" Tết, quan tâm tới sức khỏe người thân bất chấp khoảng cách địa lý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tết Nguyên Đán thường trùng với mùa đông khắc nghiệt tại các nước ôn đới, thời điểm các bệnh về hô hấp dễ bùng phát. Thay vì lo lắng từ xa, nhiều người chọn cách lì xì trực tiếp qua app ngân hàng hoặc ví điện tử ngay trên điện thoại. Chỉ với vài thao tác chạm, nguồn kinh phí dự phòng sẽ đến thẳng tay người nhận tại nước ngoài trong tích tắc.

Sự kịp thời này giúp con cái hay người thân phương xa có ngay điều kiện để sắm sửa thực phẩm bổ dưỡng, thuốc dự phòng hoặc trang thiết bị giữ ấm, đảm bảo một thể trạng tốt nhất để đón Tết trong sự an tâm.

Trên các app ngân hàng hay ví điện tử, còn thường có sẵn mục "lì xì online" được thiết kế chỉn chu. Không chỉ đi kèm những hình ảnh phong bao đa dạng, rực rỡ không khí Tết, còn gợi ý nhiều lời chúc hay và độc đáo. Giúp những người gửi lì xì "số" ít tiện lợi hơn, chuyên nghiệp hơn khi gửi lời chúc cho những người quan trọng hoặc đối tác. Qúa trình nhận và gửi lì xì cũng được lưu lại trong bộ nhớ, như người trợ lý làm nhiệm vụ kế toán.

Đặc biệt, trong những tình huống y tế bất ngờ, phong bao lì xì xuyên biên giới trở thành một "lá chắn" tài chính vững chắc. Việc chi trả viện phí hay thuốc men đắt đỏ tại nước ngoài thường là gánh nặng lớn, nhưng với nguồn lực được chuyển đến nhanh chóng qua các cổng thanh toán minh bạch, người nhận có thể chủ động thăm khám ngay mà không phải đắn đo về tỷ giá hay rào cản tiền mặt. Khả năng thanh toán mượt mà này giúp quá trình tiếp cận y tế diễn ra kịp thời, giúp người thân hồi phục thong dong và bình an hơn nơi xứ người.

Lì xì xuyên biên giới: Cách người Việt giữ "lửa" Tết, quan tâm tới sức khỏe người thân bất chấp khoảng cách địa lý - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự thong dong của ngày Tết hiện đại nằm ở việc chúng ta biết tận dụng công nghệ để thể hiện tình cảm, giữ gìn văn hóa và quan tâm hơn tới sứ khỏe của nhau. Việc lì xì qua ứng dụng không làm mất đi nét đẹp truyền thống mà còn nâng tầm lời chúc bình an thành hành động chăm sóc sức khỏe cụ thể. Khi mỗi cú chạm trên điện thoại đều mang theo hơi ấm và sự bảo đảm về thể chất, khoảng cách địa lý không còn là rào cản, giúp niềm vui sum vầy thêm trọn vẹn và vững bền.

Theo Chiến My

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ngân hàng, app

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều tra dòng tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng, quy đổi sang USDT: Hơn 2.500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, công an truy bắt 111 đối tượng

Điều tra dòng tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng, quy đổi sang USDT: Hơn 2.500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, công an truy bắt 111 đối tượng Nổi bật

Người gửi tiết kiệm online: Tài khoản có thể mất sạch tiền bởi lý do sau!

Người gửi tiết kiệm online: Tài khoản có thể mất sạch tiền bởi lý do sau! Nổi bật

Vì sao thẻ ngân hàng đã khóa nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền?

Vì sao thẻ ngân hàng đã khóa nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền?

08:21 , 15/02/2026
Đề xuất áp thuế 0,1% mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa

Đề xuất áp thuế 0,1% mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa

22:18 , 14/02/2026
Chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng để tránh nợ xấu có được không?

Chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng để tránh nợ xấu có được không?

15:44 , 14/02/2026
Khởi tố đường dây chuyển tiền trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Khởi tố đường dây chuyển tiền trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

15:39 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên