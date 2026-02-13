Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người gửi tiết kiệm online: Tài khoản có thể mất sạch tiền bởi lý do sau!

13-02-2026 - 11:43 AM

Người gửi tiết kiệm online có thể đối mặt nguy cơ mất toàn bộ số tiền trong tài khoản nếu rơi vào trường hợp sau.

Trong vài năm trở lại đây, gửi tiết kiệm online trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi và mức lãi suất thường cạnh tranh hơn tại quầy. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngân hàng số, không ít người băn khoăn: Gửi tiết kiệm online có thực sự an toàn, hay tiềm ẩn rủi ro?

Thực tế cho thấy, hệ thống ngân hàng hiện nay đã xây dựng nền tảng bảo mật theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thông tin. Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến gửi – rút tiền tại quầy cũng như trên môi trường điện tử đều được ban hành đầy đủ, đồng bộ. Nếu khách hàng tuân thủ đúng quy định và hướng dẫn bảo mật, giao dịch gửi tiết kiệm online về nguyên tắc vẫn được đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, rủi ro, nếu xảy ra, phần lớn lại xuất phát từ thói quen sử dụng dịch vụ của chính người dùng.

Rủi ro lớn nhất: Lộ thông tin và thao tác thiếu cảnh giác

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến thất thoát tiền tiết kiệm online là việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP. Khi các thông tin này rơi vào tay kẻ gian, chúng có thể truy cập tài khoản, tất toán sổ tiết kiệm hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

Các ngân hàng hiện đã áp dụng nhiều lớp bảo mật như xác thực đa yếu tố, sinh trắc học (vân tay, Face ID), mã hóa dữ liệu theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống bảo mật dù chặt chẽ đến đâu cũng khó bảo vệ tuyệt đối nếu người dùng vô tình chia sẻ mật khẩu, cung cấp mã OTP hoặc truy cập vào các đường link lạ.

Không ít trường hợp bị lừa qua cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng. Đối tượng yêu cầu khách hàng "xác minh tài khoản", "cập nhật thông tin" hoặc "hỗ trợ nâng cấp bảo mật", từ đó đánh cắp quyền truy cập. Theo các chuyên gia, người dùng tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người quen; đồng thời cần liên hệ trực tiếp hotline chính thức của ngân hàng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thiệt hại không chỉ vì lừa đảo, mà còn vì… không đọc kỹ điều khoản

Bên cạnh nguy cơ mất tiền do lộ thông tin, một rủi ro khác ít được chú ý là thiệt hại về lợi ích tài chính vì thiếu hiểu biết về điều khoản sản phẩm.

Nhiều khách hàng mở sổ tiết kiệm online nhưng không đọc kỹ quy định về kỳ hạn, điều kiện tất toán trước hạn hoặc cách tính lãi. Khi rút tiền trước hạn, toàn bộ khoản gửi có thể chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn – mức thấp hơn rất nhiều so với lãi suất có kỳ hạn.

Ví dụ, với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất có thể dao động 3–6%/năm, nhưng nếu tất toán trước hạn, lãi suất có thể chỉ còn khoảng 0,5%/năm. Khoản chênh lệch này có thể khiến người gửi mất đi đáng kể phần lợi nhuận kỳ vọng.

Ngoài ra, việc không thường xuyên cập nhật ứng dụng Mobile Banking hoặc bỏ qua thông báo từ ngân hàng cũng khiến khách hàng bị động trước thay đổi lãi suất, biểu phí hoặc thời hạn ưu đãi. Trong môi trường số, cập nhật thông tin kịp thời là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa lợi ích gửi tiền.

Gửi online hay tại quầy: Khác biệt không nằm ở mức độ an toàn

Một số người cho rằng gửi tiết kiệm tại chi nhánh an toàn hơn gửi online. Tuy nhiên, về nguyên tắc, cả hai hình thức đều được bảo vệ bởi hệ thống kiểm soát nội bộ và công nghệ bảo mật của ngân hàng.

Gửi online được tích hợp các công nghệ định danh khách hàng và xác thực nhiều lớp nhằm đảm bảo đúng chủ tài khoản thực hiện giao dịch. Trong khi đó, gửi tại quầy cũng tuân thủ quy trình kiểm tra giấy tờ, xác minh thông tin theo quy định.

Do đó, mức độ an toàn không phụ thuộc vào hình thức gửi tiền, mà phụ thuộc phần lớn vào ý thức bảo mật của người dùng. Việc sử dụng mật khẩu mạnh, không chia sẻ thông tin cá nhân, không truy cập ứng dụng không rõ nguồn gốc và chủ động theo dõi biến động tài khoản là những yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phát triển, gửi tiết kiệm online không phải là rủi ro nếu được sử dụng đúng cách. Ngược lại, sự chủ quan và thiếu cảnh giác mới là "lỗ hổng" lớn nhất khiến tiền tiết kiệm đối mặt với nguy cơ mất an toàn.

 Điều gì sắp xảy ra với giá vàng trong thời gian tới? 

Mai Anh (TH)

An ninh tiền tệ

