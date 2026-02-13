Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa từ nước ngoài về, phát hiện tài khoản ngân hàng có 2 khoản tiền lạ lên tới 175 triệu đồng, người đàn ông vội đến công an trình báo

13-02-2026 - 11:37 AM | Smart Money

Chị Đặng Thị Thu Hường vui mừng nhận lại số tiền của mình đã chuyển nhầm.

Chị Đặng Thị Thu Hường vui mừng nhận lại số tiền của mình đã chuyển nhầm.

Nhận thức rõ đây là khoản tiền không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, người đàn ông đã chủ động liên hệ, trao trả toàn bộ số tiền cho chủ nhân thực sự.

Ngày 11/02/2026, anh Nguyễn Minh Khang, sinh năm 1998, trú tại thôn Phú Minh, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã trao trả đầy đủ số tiền 175.000.000 đồng cho chị Đặng Thị Thu Hường, sinh năm 1975, trú tại phường Vinh Hưng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sau khi phát hiện đây là khoản tiền chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, vào các ngày 03/04/2025 và 23/04/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, chị Đặng Thị Thu Hường đã chuyển nhầm tổng số tiền 175.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Minh Khang. Thời điểm này, anh Khang đang lao động ở nước ngoài nên chưa kịp thời nắm bắt sự việc.

Sau khi trở về địa phương và kiểm tra lại các giao dịch, anh Khang phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản. Nhận thức rõ đây là khoản tiền không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, anh đã chủ động liên hệ, phối hợp xác minh thông tin và tiến hành trao trả toàn bộ số tiền cho chị Hường.

Hành động của anh Nguyễn Minh Khang thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản; đồng thời góp phần củng cố niềm tin trong các giao dịch dân sự, nhất là trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến hiện nay.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh


Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Techcombank phát cảnh báo khẩn tới hàng triệu khách hàng dịp cuối năm

Ngân hàng Techcombank phát cảnh báo khẩn tới hàng triệu khách hàng dịp cuối năm Nổi bật

Điều gì sắp xảy ra với giá vàng trong thời gian tới?

Điều gì sắp xảy ra với giá vàng trong thời gian tới? Nổi bật

Tiền lạ chuyển vào tài khoản: Người dân cần làm ngay 3 việc này để tránh rắc rối

Tiền lạ chuyển vào tài khoản: Người dân cần làm ngay 3 việc này để tránh rắc rối

10:41 , 13/02/2026
Ngân hàng lớn thông báo khẩn: Khách hàng kiểm tra ngay chip trên thẻ có các dấu hiệu sau hay không

Ngân hàng lớn thông báo khẩn: Khách hàng kiểm tra ngay chip trên thẻ có các dấu hiệu sau hay không

08:54 , 13/02/2026
Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP.HCM

19:25 , 12/02/2026
Một ngân hàng ngừng mọi giao dịch rút, chuyển tiền qua hệ thống Internet Banking trong kỳ nghỉ Tết 2026

Một ngân hàng ngừng mọi giao dịch rút, chuyển tiền qua hệ thống Internet Banking trong kỳ nghỉ Tết 2026

16:24 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên