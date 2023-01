Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 9/1-13/1

Theo thống kê, có 8 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 9/1 – 13/1. Trong đó, 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp trả thưởng cổ phiếu.

Trong 6 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ chi trả cao nhất là 15% và thấp nhất là 4%.

Ngày 11/1, CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng và ngày thanh toán là 10/2.

Với 118,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DRC sẽ tạm ứng tổng cộng gần 59,4 tỷ đồng trong lần tạm ứng này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2022, DRC ghi nhận doanh thu đạt 1.352 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 77,1 tỷ đồng, tăng 128,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,4% lên 16%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Cao su Đà Nẵng đạt 3.784 tỷ đồng, tăng 85% và lợi nhuận sau thuế đạt 226,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 11/1 tới đây, Công ty CP Bột giặt LIX (mã LIX) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.

Như vậy, với 32,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bột giặt LIX sẽ chi tương ứng 48,6 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 14/2/2022.

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu chia cổ tức 30% bằng tiền mặt, cùng kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã TNG) thông báo ngày 10/1 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày thanh toán sẽ là 17/01.

Về kết qủa kinh doanh quý 3/2022, TNG ghi nhận doanh thu 2.021 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn có mức tăng chậm hơn, do đó lợi nhuận gộp thu về gần 300 tỷ đồng, tăng 25%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8% lên 15%.

Doanh thu và biên lợi nhuận cải thiện giúp TNG báo lãi sau thuế quý 3/2022 hơn 106 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ -mức lãi kỷ lục ghi nhận trong 1 quý.

CTCP Gỗ Đức Thành (mã GDT) thông báo ngày 10/1 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:10, tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới.

Theo đó, GDT sẽ phát hành hơn 1,93 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là hơn 19,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 11/2021 và tháng 5/2022, GDT đã thực hiện 2 đợt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tổng tỷ lệ 30%.

Ngày 16/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP DAP – VINACHEM (mã DDV) chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 10/2/2023.

Về tình hình kinh doanh quý 3, doanh thu xuất khẩu giảm do, song giá bán tăng giúp công ty duy trì được doanh thu so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu đạt 742 tỷ đồng, giảm 5,9% so với quý 3 năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, giảm 167%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022 Công ty lãi trước thuế đạt 370 tỷ đồng, vượt 83% kế hoạch năm.