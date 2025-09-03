Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch nghỉ năm 2026: Người lao động ở Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

03-09-2025 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng số ngày nghỉ trong năm 2026 của một người lao động bình thường ở nước ta là 115 ngày, chưa tính nghỉ phép. Như vậy, mặc dù nhiều người có thể thấy các kỳ nghỉ lễ là “chưa được dài”, nhưng số ngày nghỉ hằng năm thực ra cũng không ít. 115 ngày nghỉ năm 2026 gồm những ngày nào?

Người lao động bình thường ở nước ta (tính những người nghỉ 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật) và đa số học sinh sẽ có 115 ngày nghỉ trong năm 2026, chưa tính nghỉ phép (với người đi làm) và nghỉ Hè (với học sinh).

Trước hết, theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết. Trong đó bao gồm:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10/3 âm lịch, trong năm 2026 sẽ là ngày 26/4/2026 dương lịch).

Nếu có ngày nghỉ lễ, tết nào trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ lễ, tết.

Ngoài 11 ngày nói trên, trong năm 2026 có 52 ngày thứ Bảy và 52 ngày Chủ Nhật, tổng cộng là 104 ngày cuối tuần.

Như vậy, người lao động bình thường sẽ được nghỉ 104 ngày cuối tuần và 11 ngày nghỉ lễ, tết, tổng cộng là 115 ngày, chưa tính ngày phép. Đây cũng là con số không ít. Với học sinh, sinh viên thì còn có kỳ nghỉ Hè.

Về kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần. Mùng 1 Tết Âm lịch năm 2026 (năm Bính Ngọ) sẽ là ngày 17/2/2026 dương lịch, nên có khả năng kỳ nghỉ Tết này sẽ kéo dài từ ngày 16 - 20/2/2026. Nếu đúng như vậy thì kỳ nghỉ này ở giữa 2 cuối tuần, nên tạo thành chuỗi ngày nghỉ khá dài.

Theo Thục Hân

Tiền phong

