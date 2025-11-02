Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết trong năm, gồm: 1 ngày Tết Dương lịch (1/1), 5 ngày Tết Âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 1 ngày Thống nhất (30/4), 1 ngày Quốc tế Lao động (1/5) và 2 ngày Quốc khánh (2/9 cùng 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Lịch nghỉ cụ thể từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, làm căn cứ để các cơ quan, trường học và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nghỉ phù hợp, bao gồm các dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Tết Dương lịch 2026 học sinh được nghỉ 1 ngày

Theo Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ lễ, Tết, năm nay giáo viên và học sinh cũng được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định.

Nếu không có quyết định hoán đổi hoặc nghỉ bù, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 sẽ chỉ kéo dài duy nhất một ngày thứ Năm (1/1/2026). Học sinh và giáo viên sẽ quay lại trường vào ngày hôm sau (Thứ Sáu, 2/1/2026).

Mọi thay đổi về lịch nghỉ Tết Dương lịch, bao gồm việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ, sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sau khi có hướng dẫn chính thức, các Sở GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể đến từng cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện.