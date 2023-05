Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/5

Tin doanh nghiệp

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý II/2023 với doanh thu 2.172 tỷ đồng, giảm 45,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 630 tỷ đồng, giảm 66,7% so với quý II/2022.

BAF - CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam - Công ty bổ sung tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 7.176.000 cổ phiếu, tương ứng 5% vốn điều lệ với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, Công ty còn trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 47,677% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Ước tính nếu phát hành thành công, Công ty sẽ phát hành thêm 68,4 triệu cổ phiếu mới để huy động 684,26 tỷ đồng.

ACV - Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – Năm 2023 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tăng trưởng 49,5%, đạt 20.641 tỷ đồng; riêng mảng cốt lõi dự kiến đạt 18.068 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Theo đó, ACV kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 8.488 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ (không bao gồm lợi nhuận từ tài sản khu bay).

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC - Lãi sau thuế 227,5 tỷ đồng trong quý I/2023, giảm xấp xỉ 9,1% so với kết quả ghi nhận trong quý I/2022. Công ty giải trình, lợi nhuận quý I giảm do thu nhập khác giảm so với quý I/2022 do trong quý I/2022 có phát sinh thu nhập từ thanh lý tài sản cố định.

BSI - CTCP Chứng khoán BIDV – BSC – Đã thông qua phương án phát hành hơn 9,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:5. Bên cạnh đó, BSI còn dự kiến phát hành hơn 5,61 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:3. Thời gian thực hiện trong quý II hoặc quý III/2023.

VSH - CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh - HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 25/5/2023. Thanh toán chia làm ba đợt, trong đó, đợt 1 vào ngày 12/6/2023 theo tỷ lệ 5%; đợt 2 vào ngày 31/7/2023 theo tỷ lệ 10% và đợt 3 vào ngày 29/9/2023 theo tỷ lệ 15%.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Ngày 8/5, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu HBC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/5/2023. Nguyên nhân do, HBC chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 30 ngày so với quy định.

TTB - CTCP Tập đoàn Tiến Bộ - Ngày 8/5, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu TTB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/5/2023. Nguyên nhân do, TTB chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 30 ngày so với quy định.

AAT - CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 7,01 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 11%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, IV/2023.

GLT - CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu – Đã thông qua việc phát hành hơn 406.000 cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Ông Tôn Thất Diên Khoa, Thành viên HĐQT đã bán ra 190.000 cổ phiếu KSB từ ngày 27/4 đến 08/5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Khoa đã giảm sở hữu tại KSB xuống còn hơn 181.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,23%.

SFI - CTCP Đại lý vận tải Safi - CTCP Đầu tư NMVT, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,84 triệu cổ phiếu SFI từ ngày 10/4 đến 08/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SFI lên 12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,33%.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT đã bán ra 331.000 cổ phiếu NLG từ ngày 07/4 đến 06/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thạch đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 4,47 triệu cổ phiếu.

KBC - Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc - Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 500.000 cổ phiếu KBC trong ngày 05/5. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn 46,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,99%.

PVI - CTCP PVI - HDI Global SE, cổ đông lớn đã mua bất thành 1,5 triệu cổ phiếu PVI đăng ký mua từ ngày 05/4 đến 04/5. Như vậy, hiện tại cổ đông trên vẫn đang nắm giữ hơn 90,1 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 38,47%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HMH - CTCP Hải Minh - Ông Phạm Trọng Long, người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HMH từ ngày 12/5 đến 09/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Long chỉ đang nắm giữ 36.700 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 0,29%.