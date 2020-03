Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/03

Tin doanh nghiệp

TNG - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG - Lũy kế 2 tháng đầu năm, TNG đạt tổng doanh thu tiêu thụ 559,5 tỷ đồng, tăng 4% so với lũy kế cùng kỳ 2 tháng đầu năm 2019. Doanh thu nội địa trong tháng 2 năm 2020 tăng so với cùng kỳ 2019 chủ yếu đến từ các đơn hàng sản xuất khẩu trang phục vụ thị trường trong bối cảnh chống dịch Covid 19.

DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh - Đã thông qua việc mua thêm 10 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (Hà An) trong đợt phát hành thêm để tăng vốn của Hà An. Giá mua 10.000 đồng/cổ phần. Dự kiến mua thành công, DXG sẽ nắm giữ 99,99%/vốn tại Hà An.

MGG - Tổng Công ty Đức Giang - CTCP - Dự kiến doanh thu khoảng 3.350 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tối thiểu ở mức 52 tỷ đồng trong năm 2020.

NAF - CTCP Nafoods – Đã thông qua tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán hơn 950.000 cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông lớn - Endurance Capital Viet Nam I Ltd với giá 13.043 đồng/cổ phiếu.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Thông báo, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020 sang ngày 30/3/2020, thay cho thông báo trước đó là 23/3/2020.

DBD - CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định - Ngày 23/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 24/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán dự kiến từ ngày 14/4/2020.

TNA - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - Ngày 24/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 25/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/4/2020.

VNL - CTCP Logistics Vinalink - Ngày 27/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 30/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/4/2020.

QNC - CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Ngày 4/3, QNC thông báo, đã nhận được quyết định cưỡng chế thi hành thuế từ Cục thuế Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 26,6 tỷ đồng.

VC6 - CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons - Ngày 24/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 25/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2020.

SAM – CTCP SAM Holdings - Dự kiến chi gần 592 tỷ đồng mua lại toàn bộ cổ phần và tăng vốn cho Capella Quảng Nam đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 657,6 tỷ đồng gồm 204 tỷ chi phí giải phóng mặt bằng; 424 tỷ xây dựng, thiết bị; 29 tỷ chi phí hoạt động, lãi vay. Với Địa ốc Sacom, SAM sẽ rót 343 tỷ để đầu tư dự án Khu dân cư Nhơn Trạch (Đồng Nai) có tổng mức đầu tư 1.392 tỷ đồng.

REE - Công ty Cơ điện lạnh – Thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông David Alexander Newbigging. Thời điểm chấm dứt trách nhiệm thành viên HĐQT của ông David là sau ngày họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

VTC - CTCP Viễn thông VTC - Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với hơn 4,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 4,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 27/3 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 15/4.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GTN - CTCP GTNFoods - CTCP Invest Tây Đại Dương, cổ đông lớn đã bán ra hơn 2,04 triệu cổ phiếu và hơn 5,2 triệu cổ phiếu GTN trong lần lượt 2 ngày 04 và 05/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại GTN từ hơn 31,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,79% xuống còn 24,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,89%.

SCS - CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - Ông Đoàn Ngọc Cương, Thành viên HĐQT chỉ mua được hơn 69.000 cổ phiếu SCS trong tổng số 310.000 cổ phiếu SCS đăng ký mua từ ngày 05/2 đến 05/3 theo phương thức khớp lệnh, do giá không như kỳ vọng. Sau giao dịch, ông Cương đã nâng sở hữu tại SCS lên hơn 531.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,05%.

GDT - CTCP Chế biến gỗ Đức Thành - Bà Lê Tấn Lợi, chị gái ông Lê Hồng Thắng – Tổng giám đốc đã bán ra gần 140.000 cổ phiếu GDT trong ngày 09/3 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Lợi đã giảm sở hữu tại GDT xuống còn hơn 132.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,82%.

BXH - CTCP Vicem bao bì Hải Phòng - CTCP HSL, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Thanh Hữu - Ủy viên HĐQT đã bán ra 100.000 cổ phiếu BXH trong ngày 05/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại BXH xuống còn hơn 443.000 cổ phiếu, tỷ lệ 14,74%.

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC - America LLC, cổ đông lớn đã bán ra gần 250.000 cổ phiếu DIC trong ngày 05/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DIC xuống còn hơn 1,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,17%.

TDM – CTCP Thủ Dầu Một - CTCP Tân Thanh, có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trưởng Ban kiểm soát đã mua 3 triệu cổ phiếu TDM, tương đương 3,1% vốn. Trước đó Tân Thanh chưa từng sở hữu bất kỳ cổ phiếu TDM nào. Giao dịch được thực hiện từ 19/2 đến 6/3 theo phương thức thỏa thuận.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

APG - CTCP Chứng khoán APG - Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu APG từ ngày 15/3 đến 13/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại APG lên hơn 3,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,01%.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi - Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã đăng ký mua thêm 500.000 cp QNS nhằm mục đích đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 12/03 - 10/04.