Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/6/2024

Tin doanh nghiệp

MWG: Ngày 11/06, HĐQT MWG thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại cho các cổ đông hiện hữu. Theo đó, MWG dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền theo tỷ lệ 5% (1 cp được nhận 500 đồng).

TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB – HOSE) thông báo, ngày 21/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1, tương đương TCB sẽ phát hành thêm hơn 3,52 tỷ cổ phiếu mới trong đợt này.

ORS: CTCP Chứng khoán Tiên Phong – TPBS (ORS – HOSE) thông báo, ngày 17/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12, tương đương ORS sẽ phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

LIX: CTCP Bột giặt LIX (LIX – HOSE) thông báo, ngày 27/6/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1.

THG: Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2022của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán chia làm 02 đợt, mỗi đợt 5% vào 11/7/2024 và 10/10/2024. Đồng thời, cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:3.

SSC: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 01/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/7/2024.

Giao dịch cổ đông

HLD: Ông Nguyễn Song Nam, anh của ông Nguyễn Nam Cường – Phó giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND (HLD – HNX) đăng ký bán 475.000 cổ phiếu HLD từ ngày 13/6 đến 12/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Nam đang nắm giữ 950.000 cổ phiếu HLD, tỷ lệ 4,75%.

S99: CTCP SCI (S99 – HNX) thông qua việc triển khai phát hành gần 4,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 20:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, quý III/2024. Cùng thời gian này, S99 cũng dự kiến phát hành hơn 2,81 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

FTS: Ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) đã mua vào hơn 160.000 cổ phiếu FTS từ ngày 03/6 đến 07/6. Qua đó, nâng sở hữu tại FTS lên hơn 7,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,37%.

HAS: CTCP Tập đoàn Thế Kỷ, cổ đông lớn của CTCP HACISCO (HAS – HOSE) đã bán toàn bộ 400.000 cổ phiếu HAS sở hữu, tỷ lệ 5% trong 04/6.