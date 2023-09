Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/9

Tin doanh nghiệp

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank – Đã thông qua việc triển khai chào bán toàn bộ hơn 30,2 triệu cổ phiếu quỹ hiện có theo chương trình ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam - Ngày 25/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:2. Tương đương GAS sẽ phát hành thêm 382,79 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/10/2023.

DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá - Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/10/2023.

HTC - CTCP Thương mại Hóc Môn - Ngày 28/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 29/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/10/2023.

SJD - CTCP Thuỷ điện Cần Đơn - Sẽ chốt danh sách trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 13/10, cổ tức được chia làm 2 đợt bằng tiền, tổng tỷ lệ là 29% (01 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng). Đợt 1 chia tỷ lệ 15%, thanh toán vào ngày 31/10; đợt 2 chia tỷ lệ 14%, thanh toán vào ngày 29/12.

Như vậy, với gần 69 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thuỷ điện Cần Đơn ước tính chi khoảng 200 tỷ đồng để trả cổ tức cho cả 2 đợt cho cổ đông.

NAP - CTCP Cảng Nghệ Tĩnh - Đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 vào ngày 18/09, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/09. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 26/09. Với tỷ lệ 5,7%, cổ đông sẽ nhận được 570 đồng cổ tức cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Ước tính, NAP sẽ chi 12 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

HTG - Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ - 8 tháng năm 2023, HTG ước doanh thu hợp nhất đạt 3,231 tỷ đồng, giảm 12% cùng kỳ và thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận riêng 8 tháng năm 2023 đạt 155 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và thực hiện được 82% so với kế hoạch năm 2023.

VET - CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco - Thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/09/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2,000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 26/10/2023.

YEG - Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 – Đã phát hành thành công 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 450 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

EVE - CTCP Everpia - AFC VF Limited, cổ đông lớn đã bán ra 300.6000 cổ phiếu EVE trong ngày 11/9. Qua đó, giảm sở hữu tại EVE xuống còn hơn 3,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,32%.

CMS - CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam - Ông Phạm Văn Xuyên, cổ đông lớn đã bán ra 250.000 cổ phiếu CMS trong ngày 05/9. Qua đó, giảm sở hữu tại CMS xuống còn 1,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,91%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 15/9 đến 14/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA lên hơn 138,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,72%.

SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Ông Lưu Danh Đức, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 375.000 cổ phiếu SHS sở hữu, tỷ lệ 0,05%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/9 đến 12/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

HMH - CTCP Hải Minh - Bà Vũ Thị Ánh Ngọc, vợ ông Trần Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 600.000 cổ phiếu HMH từ ngày 18/9 đến 17/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Ngọc chỉ đang nắm giữ 10.000 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 0,08%.