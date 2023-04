Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/4

Tin doanh nghiệp

CNG - CTCP CNG Việt Nam – Quý 1/2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 738,13 tỷ đồng, đạt 99,82% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 11,14 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch quý. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 26% và 75%.

BSR - CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn - Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh tổng doanh thu đạt 95.644,8 tỷ đồng, giảm gần 43% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.628,4 tỷ đồng, giảm gần 89% thực hiện năm trước.

COM - CTCP Vật tư Xăng Dầu - Năm 2023, COMECO dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 doanh thu 4 ngàn tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng ở mức 15 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ.

ELC - CTCP Công nghệ - Viễn Thông Elcom - Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng phát triển hệ thống giao thông thông minh (ITS) với Tập đoàn Sơn Hải trên tuyến đường Nha Trang - Cao Lâm (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam). Hệ thống giao thông thông minh trên đoạn đường này có tổng giá trị hợp đồng gần 350 tỷ đồng.

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Năm 2023 ACB đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng. Đồng thời, Ngân hàng dự chi cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Trong quý I/2023, ACB ước đạt lợi nhuận 5.120 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ 2022 và đạt 26% so với kế hoạch cả năm; tăng trưởng huy động hợp nhất 2,1% so với cuối năm 2022; CAR là 13,1%.

MCG - CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành - Ngày 12/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu kể từ ngày 12/5/2023. Nguyên nhân do, MCG kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp.

BVB - Ngân hàng Bản Việt - Công bố văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2023 (ĐHĐCĐ), theo đó, điểm đáng chú ý trong đại hội năm nay là việc trình thông qua nội dung chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết tại HOSE.

Lợi nhuận trước thuế trình tại đại hội dự kiến tăng 10% so với 2022, đạt 502 tỷ đồng.

SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Ngày 21/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/4/2023.

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Đã thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của CTCP Phốt pho 6, tương ứng 36,3 triệu cổ phần, với giá 635 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2023.

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2023.

TGG - CTCP The Golden Group – Đã thông qua việc mua 255.000 cổ phần tại CTCP HB Pharma, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

GIC - CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh - Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 28/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/5/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IDJ - CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam - Ông Nguyễn Quang Huy, quyền Tổng giám đốc đã bán ra 113.000 cổ phiếu IDJ trong ngày 10/4. Sau giao dịch, ông Huy đã giảm sở hữu tại IDJ xuống còn 550.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,32%.

C69 - CTCP Xây dựng 1369 - Ông Lưu Bảo Trung, cổ đông lớn đã bán ra hơn 133.000 cổ phiếu C69 trong ngày 07/4. Qua đó, giảm sở hữu tại C69 xuống còn hơn 2,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99%.

SAV - CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex - CTCP Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công, cổ đông lớn đã bán ra hơn 2,38 triệu cổ phiếu SAV từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại SAV xuống còn hơn hơn 1,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,59%.

CNG - CTCP CNG Việt Nam - Ngày 10/04, quỹ America LLC đã mua vào thêm 79,5 ngàn cp CNG, nâng số cổ phiếu sở hữu từ 1,34 triệu cp (4,96%) lên 1,42 triệu cp (5,26%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Kế toán trưởng đăng ký bán hơn 162.000 cổ phiếu KSB từ ngày 18/4 đến 17/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tâm sẽ giảm sở hữu tại KSB xuống còn 130.000 cổ phiếu.

Liên quan đến KSB, ông Trần Đình Hà – Tổng giám đốc KSB đã bán ra 398.000 cổ phiếu KSB trong ngày 12/4, qua đó, giảm sở hữu tại KSB xuống còn hơn 330.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,43%.