Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

Tin doanh nghiệp

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Công bố ước tính doanh thu năm 2022 đạt 3.145 tỷ đồng - vượt 32% kế hoạch năm và tăng 61% so với năm 2021. Lãi ròng ước đạt 835 tỷ đồng - vượt 52% kế hoạch của năm và tăng 87% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của HAH.

VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt – Đã thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu VCIH2123001 phát hành lần 1 năm 2021. VSCS thông báo dự kiến mua lại tối đa 3.000 trái phiếu (trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu), tương ứng tổng giá trị dự kiến mua lại là 300 tỷ đồng. Ngày mua lại dự kiến 15/12/2022.

DGW - CTCP Thế giới số - Dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 2,45% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá bán 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện từ ngày 23/12/2022 đến ngày 13/1/2023.

DSC - CTCP Chứng khoán DSC - Đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cp được mua 1 cp phát hành thêm. Số cổ phần phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong quý 1/2023. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của DSC sẽ tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Ngày 14/12, HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 01/1/2023. Cùng ngày, HBC đã tiến hành bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của HBC. Cũng trong ngày 14/12, HBC thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập HBC, do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch.

TTA - CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Thủy điện Nậm Búng, tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Trường Thành.

NSC - CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Ngày 28/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 19/1/2023. Tỷ lệ thực hiện là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Với 17,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NSC cần chi 52,5 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DGC - CTCP tập đoàn Hoá chất Đức Giang - CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 500.000 cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua 150.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 22.307.380 cổ phiếu (tỷ lệ 5,8738%) lên 22.957.380 cổ phiếu (tỷ lệ 6,044%). Giao dịch thực hiện ngày 12/12/2022.

SBT - CTCP Thành Thành Công Biên Hoà - Bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 71.724.473 cổ phiếu (tỷ lệ 10,32%). Giao dịch thực hiện từ 28/11 đến 12/12/2022.

FDT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - Norges Bank đã mua 400.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 8.059.500 cổ phiếu (tỷ lệ 6,802%) lên 8.459.500 cổ phiếu (tỷ lệ 7,14%). Giao dịch thực hiện ngày 12/12/2022.

APH - CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Phó TGĐ, đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.125.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,46%). Giao dịch thực hiện từ 21/11 đến 13/12/2022.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh - Bà Nguyễn Thị Tiện, Thành viên HĐQT, đã mua 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,26%). Trước giao dịch bà Tiện không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 21/11 đến 13/12/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AAA, cùng thời gian, bà Hoà Thị Thu Hà, Phó TGĐ, đã mua 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,26%). Trước giao dịch bà Hoà không sở hữu cổ phiếu nào.

KBC - Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP - Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT, đã mua 25 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 138.666.665 cổ phiếu (tỷ lệ 24,91%). Giao dịch thực hiện từ 15/11 đến 13/12/2022.

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam đã mua 400.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,29%). Giao dịch thực hiện từ 11/11 đến 9/12/2022.

SCS - CTCP Dịch vụ hàng hoá Sài Gòn - Bà Đỗ Thị Thọ, mẹ vợ ông Nguyễn Quốc Khánh – Tổng Giám đốc – đã bán 200.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 209.368 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 24/11 đến 14/12/2022.

FRC - CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - Tổng Công ty vận tải thuỷ - CTCP đã mua 569.235 cổ phiếu (tỷ lệ 18,97%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 9/12/2022.

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất - CTCP Khu công nghiệp Hố Nai đã mua 480.360 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.409.860 cổ phiếu (tỷ lệ 7,32%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2022.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Nguyễn Đức Mạnh tổng Giám đốc, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Mạnh sở hữu 7.580.987 cổ phiếu (tỷ lệ 7,21%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2022 đến 1/1/2023.

PVV - CTCP Vinacones 39 - Ông Đinh Cảnh Tiến, phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Tiến sở hữu 7.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2022 đến 6/1/2023.