Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/5

Tin doanh nghiệp

FTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Ngày 16/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). FTS dự kiến chi trả vào 6/6/2024.

ABR - Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt: Ngày 17/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). ABR dự kiến chi trả vào 20/6/2024.

VQC - Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin: Ngày 17/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). VQC dự kiến chi trả vào 3/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTF - Công ty Cổ phần City Auto: Ông Trần Lâm không bán cổ phiếu nào trên tổng số hơn 634 nghìn cổ phiếu đăng ký bán ra. Số lượng cổ phiếu nắm giữ vẫn là hơn 7,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,4%). Giao dịch diễn ra từ 1/4 - 26/4/2024. Nguyên nhân do đã sắp xếp được nguồn tài chính cá nhân. Ông Lâm là cha ruột Chủ tịch HĐQT CTF Trần Ngọc Dân.

APC - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú: Phó Tổng Giám đốc Võ Thái Sơn đã mua 71,1 nghìn cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 871.100 cổ phiếu (tỷ lệ 4,38%). Giao dịch diễn ra từ 9/4 - 26/4/2024.

NVL - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va: CTCP NOVAGROUP không bán được cổ phiếu nào trên tổng số hơn 4,4 triệu cổ phiếu đăng ký bán ra. Số lượng cổ phiếu nắm giữ là hơn 358 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,367%). Giao dịch diễn ra từ 19/4 - 26/4/2024. Nguyên nhân do công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ của công ty.

VJC - Công ty Cổ phần Hàng không VietJet: Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương đã bán 100.000 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong phiên 23/4/2024. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 557.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,10%).

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền: Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 800.000 cổ phiếu KDH. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 56,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,08%). Giao dịch diễn ra trong phiên 23/4/2024.

BCG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital: Bà Nguyễn Xuân Lan không bán được cổ phiếu nào trên tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký bán ra. Số lượng cổ phiếu nắm giữ là gần 5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,94%). Giao dịch diễn ra từ 27/3 - 25/4/2024. Nguyên nhân do không đạt được mức giá kỳ vọng.

FCN - Công ty Cổ phần FECON: CTCP Quản lý quỹ HD đã mua 4 triệu cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 17,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,12%). Giao dịch diễn ra trong phiên 25/4/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVL - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va: CTCP NOVAGROUP đăng ký bán 9,4 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Thời gian giao dịch dự kiến từ 6/5 đến 31/5/2024.

NBB - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII) đăng ký mua 7,8 triệu cổ phiếu NBB. Mục đích đều nhằm nâng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian giao dịch dự kiến từ 7/5 đến 5/6/2024.

SGT - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn: Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu SGT nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 6/5 đến 4/6/2024.