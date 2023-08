Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/8

Tin doanh nghiệp

SZL - CTCP Sonadezi Long Thành – Đã thông qua phương án bán toàn bộ hơn 1,8 triệu cổ phiếu quỹ hiện có. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/8 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Ngày 22/8, HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/9/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 15/9/2023.

BTS - CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn - Ngày 06/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/10/2023.

VGS - CTCP Ống thép Việt Đức VPGIPE - Ngày 05/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu).

C4G - CTCP Tập đoàn Cienco 4 - Công ty dự kiến phát hành hơn 20,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 20,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

HC1 - CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội - Chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/09/2023. Với tỷ lệ thực hiện 10% - tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu – cùng 8 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi 8 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Ngày thực hiện dự kiến là 09/10/2023.

KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP - Theo BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2023, lãi ròng trong nửa đầu năm 2023 đạt 1.921 tỷ đồng, tăng 16% so với trước soát xét, tương ứng gần 270 tỷ đồng.

Sau soát xét, KBC ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 4.551 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ và tăng 6% so với trước soát xét. Một điểm đáng chú ý khác là chi phí quản lý giảm đến 27% sau soát xét, chỉ còn 294 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ).

EIB - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Ngày 18/08/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Eximbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2.655 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

SZL - CTCP Sonadezi Long Thành – Sẽ chào bán toàn bộ hơn 1,8 triệu cp quỹ đang nắm giữ, với mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 31/08-30/09/2023. Giá chào bán sẽ theo thị giá tại thời điểm giao dịch.

PMG - CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung - Bà Nguyễn Thị Bích Thùy, Tổng giám đốc đã mua vào hơn 2,31 triệu cổ phiếu PMG trong ngày 21/8 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại PMG lên hơn 9,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20%.

PAC - CTCP Pin Ắc quy miền Nam - Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF), cổ đông lớn đã bán ra hơn 5,26 triệu cổ phiếu PAC trong ngày 17/8. Qua đó, giảm sở hữu tại PAC xuống còn hơn 4,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,93%.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Trần Thanh Phong, Phó chủ tịch HĐQT chỉ bán được gần 0,4 triệu cổ phiếu NLG trong tổng số 1,04 triệu cổ phiếu NLG đăng ký bán từ ngày 20/7 đến 18/8. Sau giao dịch, ông Phong còn nắm giữ hơn 16,33 triệu cổ phiếu NLG.

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank - Bà Hồ Thủy Anh, con ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua hơn 82,1 triệu cổ phiếu TCB từ ngày 25/8 đến 19/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thủy Anh sẽ nâng sở hữu tại TCB lên hơn 104,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,96%.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Ông Đào Trung Kiên, Thành viên HĐQT đăng ký bán 175.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 25/8 đến 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Kiên sẽ giảm sở hữu tại PNJ xuống còn hơn 229.000 cổ phiếu.

ELC - CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM - Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 800.000 cổ phiếu ELC từ ngày 25/8 đến 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu tại ELC xuống còn hơn 4,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8%.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 28/8 đến 25/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PPC xuống còn hơn 73,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,06%.

PIT - CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex - Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Công ty mẹ đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu PIT sở hữu, tỷ lệ 52,67%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến 22/9 theo phương thức khớp lệnh.