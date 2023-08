Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/8

Tin doanh nghiệp

PNJ - Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Theo báo cáo tháng 7, PNJ đạt được doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 7 là 2.364 tỷ đồng (giảm 5,8% so với cùng kỳ) và 85 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ).

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.823 tỷ đồng (giảm 9,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.171 tỷ đồng (tăng 0,3% so với cùng kỳ). Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động - 7 tháng đầu năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 66.490 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và hoàn thành 49% so với kế hoạch doanh thu năm 2023 là 135.000 tỷ đồng.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Đã công bố BCTC riêng tháng 7/2023, ghi nhận lãi sau thuế giảm 41% so với cùng kỳ xuống còn 24 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lãi sau thuế đạt hơn 120 tỷ đồng, giảm 28% và thực hiện được 40% kế hoạch năm.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Ngày 10/8, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/8 đến ngày 27/9. Trong đó, đáng chú ý có nội dung xin ý kiến về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty cho biết, sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.300 tỷ đồng, đối tượng huy động là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến triển khai sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận.

DGT - CTCP Công trình giao thông Đồng Nai - Đã đạt được thỏa thuận với 100% trái chủ về việc tất toán toàn bộ lô trái phiếu (mã DGTH2224002) trước hạn trị giá 350 tỷ đồng.

TDM - CTCP Nước Thủ Dầu Một – Đã thông qua nghị quyết thực hiện mua từ 20% đến dưới 50% cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình.

VIX - CTCP Chứng khoán VIX - Dự kiến ngày 12/9 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/9 đến 16/10. Trong đó, Chứng khoán VIX trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên 920 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm là 540 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 70,4% so với kế hoạch đầu năm.

TAR - CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - Kể từ ngày 17/08, bà Lê Thị Tuyết (sinh năm 1956) sẽ không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT TAR. Tuy nhiên, bà Tuyết vẫn còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay vào đó, ông Phạm Thái Bình (sinh năm 1956) sẽ rời ghế Tổng Giám đốc để ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

ICN - CTCP Xây dựng Dầu khí IDICO - Ngày 5/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Ngày 08/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 11/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2023.

THB - CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa – Đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 11/9/2023 và thanh toán bắt đầu từ 27/9/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ADG - CTCP Clever Group - FSN ASIA Private Ltd, tổ chức có liên quan đến ông Lee SangSeok – Thành viên HĐQT đã nhận 8,56 triệu cổ phiếu ADG, tỷ lệ 40,04% từ việc nhận quyền sở hữu do sáp nhập. Giao dịch đã thực hiện từ 07/8 đến 16/8.

HAS - CTCP HACISCO - Bà Phạm Thị Hạnh, cổ đông lớn đã bán ra hơn 165.000 cổ phiếu HAS trong ngày 18/8. Qua đó, giảm sở hữu tại HAS xuống còn hơn 1,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,04%.

AAV - CTCP AAV Group - Ông Phạm Đức Văn, cổ đông lớn đã bán ra 480.000 cổ phiếu AAV trong ngày 16/8. Qua đó, giảm sở hữu tại AAV xuống còn hơn 3,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,36%.

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải - Bà Phạm Thị Hồng Giang, Trưởng ban Kiểm soát đã mua vào 500.000 cổ phiếu MAC từ ngày 21/7 đến 17/8. Qua đó, nâng sở hữu tại MAC lên 3,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,47%.

APG - CTCP Chứng khoán APG - Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 731.000 cổ phiếu APG từ ngày 10/8 đến 21/8. Qua đó, nâng sở hữu tại APG lên hơn 10,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,02%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDM - CTCP Tập đoàn GCL - Ông Nguyễn Đình Hùng, bố vợ ông Phạm Thanh Dũng - Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 524.000 cổ phiếu KDM sở hữu, tỷ lệ 7,38%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/8 đến 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PJT - CTCP Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex - Ông Ngô Anh Dũng, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 1,33 triệu cổ phiếu PJT từ ngày 29/8 đến 26/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ giảm sở hữu tại PJT xuống còn hơn 1,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,03%.

PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng - Bà Đỗ Thị Hạnh Dung, vợ ông Trần Huy Tưởng – Thành viên HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu PHC từ ngày 29/8 đến 27/9 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, bà Dung sẽ giảm sở hữu tại PHC xuống còn 633.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,25%.