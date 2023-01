Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/1

Tin doanh nghiệp

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất 17.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.250 tỷ đồng.

SD5 - CTCP Sông Đà 5 - Ngày 08/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 09/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7,5%, chi trả làm 02 đợt, đợt 1 theo tỷ lệ 3,5% từ ngày 24/2/2023 và đợt 2 theo tỷ lệ 4% từ ngày 25/4/2023.

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát - Quý 4/2022, doanh thu thuần của HPX ghi nhận giảm 16% so với cùng kỳ, còn 327 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí HPX lãi ròng hơn 18 tỷ đồng trong quý cuối năm, giảm 87% so với cùng kỳ 2021.

Với kết quả không mấy khả quan của quý 4, lãi ròng lũy kế cả năm 2022 của HPX giảm 51% so với năm trước, ghi nhận gần 141 tỷ đồng, dù doanh thu thuần tăng 17% (đạt 1.635 tỷ đồng).

VND - CTCP Chứng khoán VNDirect - Quý 4 lỗ ròng gần 14 tỷ đồng do lỗ từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) và chi phí tài chính tăng vọt.

HOT - CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An - Lỗ thêm gần 19 tỷ đồng năm 2022, HOT đối mặt với án hủy niêm yết.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP - Vietnam Airlines lỗ thêm 2.700 tỷ đồng trong quý 4, có nguy cơ bị hủy niêm yết.

TVN - CTCP Thép Việt Nam – VNSteel - Năm 2022, VNSteel lỗ ròng tới 822 tỷ đồng dù doanh thu thuần chỉ giảm 5% so với cùng kỳ (đạt 38.500 tỷ đồng). Đây là tình cảnh hoàn toàn trái ngược với một năm bùng nổ trước đó với mức lãi 859 tỷ đồng thời là mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Năm 2023, nhận định thị trường vẫn sẽ gặp khó, VNSteel đưa ra mục tiêu thận trọng với sản lượng thép thành phẩm khoảng hơn 3,4 triệu tấn; tổng doanh thu hợp nhất tương ứng khoảng 35.800 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 50 tỷ đồng.

NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng – tăng 17,7% so với cùng kỳ; lãi sau thuế gần 5,8 tỷ đồng – giảm 95% so với quý 4/2021, tương đương EPS đạt vỏn vẹn 1 đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 8.786 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ đồng, tăng 36,6% so với năm 2021, EPS năm 2022 đạt 2.457 đồng.

QTP – CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh - Luỹ kế cả năm 2022, QTP đạt 10.417 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 21,5% so với cùng kỳ; LNST đạt 770 tỷ đồng tăng 33% so với năm 2021, EPS đạt 1.712 đồng.

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Luỹ kế cả năm 2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.969 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

SCD - Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương - Với quý thua lỗ gần nhất, Chương Dương đã nối dài chuỗi thua lỗ lên 8 quý liên tiếp kể từ quý 1/2021. Luỹ kế cả năm 2022, SCD thu 169 tỷ đồng và lỗ ròng 49 tỷ đồng - mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát - Ông Đỗ Quý Đường, em của ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 150.000 cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu HPX đăng ký mua từ ngày 27/12/2022 đến 18/1/2023 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Đường đã nắm giữ hơn 674.000 cổ phiếu HPX, tỷ lệ 0,22%.

TEG - CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành - Sermsang Power Corp Public Co Ltd, tổ chức đầu tư đã mua vào 3,28 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% trong ngày 18/1. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TEG nào.

DDV - CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương - Bà Trần Kim Sa, Tổng giám đốc đã mua vào 160.000 cổ phiếu DDV từ ngày 16/12/2022 đến 13/1/2023. Sau giao dịch, bà Sa đã nâng sở hữu tại DDV lên hơn 3,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,39%.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,21 triệu cổ phiếu NTP từ ngày 20/12/2022 đến 17/1/2023. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại NTP lên hơn 9,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,62%.

VHE - CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam - Ông Bùi Tiến Vinh, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 1 triệu cổ phiếu VHE từ ngày 28/12/2022 đến 16/1/2023. Sau giao dịch, ông Vinh đã nâng sở hữu tại VHE lên 2,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,25%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ELC - CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM - Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ELC từ ngày 01/2 đến 28/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thiện sẽ nâng sở hữu tại ELC lên hơn 1,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,18%.

TVC - CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt - Bà Phạm Thanh Hoa, em gái ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 27/1 đến 24/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hoa chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TVC nào.