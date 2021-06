Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/6

Tin doanh nghiệp

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho ban điều hành và cổ phiếu ESOP cho nhân viên. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho ban điều hành gồm 6 người.

SPI - Công ty cổ phần Spiral Galaxy – Đã thống nhất mua 5,4 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Nha Trang. Dự kiến sau giao dịch, Spiral Galaxy sẽ nắm giữ 9,31%/vốn điều lệ của Cam Ranh Riviera Nha Trang.

Cũng trong ngày 24/6, HĐQT của Spiral Galaxy đã có nghị quyết về việc chuyển nhượng tối đa 45%/vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo.

VOS - Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Năm 2021, VOSCO đặt ra mục tiêu, sản lượng vận tải đạt 5 triệu tấn, doanh thu đạt 1.227 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng.

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 15/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/9/2021.

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Ngày 28/6, HĐQT đã thông qua phương án trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến vào 26/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 13/8/2021.

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Ngày 05/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

HUB - CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế - Ngày 28/6, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021, cùng ngày, HUB bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế.

TCO - CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải - Đã thông qua việc bán toàn bộ hơn 1,92 triệu cổ phiếu quỹ hiện có theo giá thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trị giá hơn 237,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh.

ASG - CTCP Tập đoàn ASG – Đã thông qua việc phát hành hơn 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100 -20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 08/70221.

PGT - CTCP PGT Holdings – Đã thông qua phương án bán hơn 384.000 cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

DXS - CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - Đất xanh Services thông báo giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là 32.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ngày đầu tiên là +/-20%. Mức giá này bằng với giá IPO vừa qua của DXS, và giảm đáng kể so với mức giá được Lãnh đạo công ty dự kiến trước đó là 4x.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh - CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) không mua được cổ phiếu nào trong tổng số lượng cổ phiếu AAA đăng ký mua trước đó là 7 triệu cổ phiếu với lý do thị trường không thuận lợi. Mặc dù không mua thêm được cổ phiếu, nhưng APH vẫn đang sở hữu tới 50,59% vốn điều lệ tại AAA.

HHS - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 14,8 triệu cổ phiếu HHS sở hữu, tỷ lệ 5,39% theo phương thức thỏa thuận trong ngày 25/6.

Theo chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), cổ đông lớn của HHS đã mua vào đúng 14,8 triệu cổ phiếu HHS cùng ngày, qua đó, nâng sở hữu tại HHS từ hơn 125,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 45,67% lên 140,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,06% và trở thành Công ty mẹ của HHS.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Nguyễn Hiệp, con ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT – đã mua 1,3 triệu cp trong tổng số 1,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.665.571 cp (tỷ lệ 0,47%). Giao dịch thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2021.

NHH - CTCP Nhựa Hà Nội - CTCP Nhựa An Phát Xanh đã mua 410.000 cp trong tổng số 450.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.786.257 cp (tỷ lệ 21,37%). Giao dịch thực hiện từ 28/5 đến 25/6/2021.

TTZ - CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung - Bà Nguyễn Thùy Linh, Kế toán trưởng, đã bán toàn bộ 368.400 cp (tỷ lệ 4,87%). Giao dịch thực hiện từ 14/6 đến 21/6/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Lưu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 120.000 cổ phiếu TNG từ ngày 29/6 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Huy đang nắm giữ hơn 142.000 cổ phiếu TNG, tỷ lệ 0,18%.

HOT - CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An - CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A đăng ký mua 241.000 cp. Trước giao dịch I.P.A sở hữu 1.359.575 cp (tỷ lệ 16,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/7 đến 30/7/2021.

NTH - CTCP Thủy điện Nước Trong - Ông Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thọ sở hữu 438.831 cp (tỷ lệ 4,06%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 21/7/2021.

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 241.000 cổ phiếu HAX sở hữu, tỷ lệ 0,51%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 02/7 đến 30/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.