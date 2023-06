Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/6

Tin doanh nghiệp

VGC - Tổng công ty Viglacera – CTCP - Đặt mục tiêu năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.750 tỷ đồng, tăng 7,93% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.210 tỷ đồng, giảm 47,51% so với kết quả năm ngoái.

Về kế hoạch công ty mẹ, VGC đặt mục tiêu doanh thu 5.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.310 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,55% và 23,39% so với kết quả năm 2022.

QTP - CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh - Năm 2023 đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp ở mức 463,25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 440,09 tỷ đồng (giảm hơn 42% so với thực hiện năm 2022). Đồng thời, đảm bảo kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10%.

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Tháng 5/2023 sản xuất 565.000 tấn thép thô, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 530.000 tấn, giảm 20% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 16% so với tháng 4.

TDP - CTCP Thuận Đức - Đã thông qua phương án phát hành hơn 8,09 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 19/6/2023.

TVS - CTCP Chứng khoán Thiên Việt - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 33,8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 33,8 cổ phiếu), tương ứng TVS sẽ phát hành thêm hơn 36,9 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Quyết định miễn chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân, thời gian bắt đầu từ ngày 6/6. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tín vào vị trí Tổng giám đốc.

HNA - CTCP Thuỷ điện Hủa Na - Sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 17/7.

Như vậy, với hơn 235,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Hủa Na sẽ chi tương đương 235,2 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

BCG - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Đã thông qua việc thoái vốn một phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD). Theo đó, BCG sẽ chuyển nhượng 21,04 triệu cổ phiếu TCD, tương ứng tỷ lệ 7,49% theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, BCG sẽ giảm sở hữu tại TCD xuống còn hơn 124 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 44,15%.

LIX - CTCP Bột giặt - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2023.

CTF - CTCP City Auto – Đã thông qua phương án phát hành 3,8 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Năm 2023, DHC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, giảm lần lượt 17,7% và 20% so với các kết quả đạt được của năm ngoái.

VCC - CTCP Vinaconex 25 - Ngày 5/6, HĐQT đã có quyết định thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2203.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KPF - CTCP Đầu tư tài sản Koji - CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam, cổ đông lớn đã bán ra 609.000 cổ phiếu KPF trong ngày 31/5. Qua đó, giảm sở hữu tại KPF xuống còn hơn 5,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,86%.

CET - CTCP HTC Holding - CTCP Magnolia Investment, tổ chức đầu tư đã mua vào 1,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,49% trong ngày 01/6. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CET nào.

SVN - CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam - Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, cổ đông lớn đã bán toàn bộ 2 triệu triệu cổ phiếu SVN sở hữu, tỷ lệ 9,52% trong ngày 30/5.

OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông - Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu OCB từ ngày 09/6 đến 08/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Triều sẽ giảm sở hữu tại OCB xuống còn hơn 3,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,29%.

HBS - CTCP Chứng khoán Hòa Bình - Ông Lê Xuân Tùng, em của ông Lê Đình Dương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3,2 triệu cổ phiếu HBS từ ngày 08/6 đến 07/7 theo phương thức thỏa thuận. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Anh Đức - Ủy viên HĐQT của HBS đăng ký mua 2,4 triệu cổ phiếu HBS.