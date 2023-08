Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/8

Tin doanh nghiệp

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Trong tháng 7, ống thép Hòa Phát đạt sản lượng 74.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ. Tôn mạ các loại ghi nhận 32.000 tấn, tăng 81% so với tháng 7/2022. Tuy vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng bán hàng các sản phẩm thép vẫn còn giảm 23% so với cùng kỳ, đạt 3.46 triệu tấn.

TDM - CTCP Nước Thủ Dầu Một - Ghi nhận lãi sau thuế tháng 7 hơn 5 tỷ đồng - mức lợi nhuận tháng thấp nhất từ đầu năm của Công ty. Dù vậy, lãi sau thuế 7 tháng đầu năm tăng tới 72% so với cùng kỳ, lên gần 189 tỷ đồng.

KHG - CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land - Ngày 21/8, Khải Hoàn Land sẽ chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến trong quý III/2023.

Trong đó, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ; và thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Võ Công Sơn.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Đã thông qua việc bảo lãnh, thế chấp/cầm cố một số tài sản của CII cho khoản vay của CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP. HCM.

Được biết, tính tới 30/6/2023, CII cho biết thông qua công ty CII B&R, đơn vị này đang sở hữu 50% vốn tại CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận và ghi nhận là đầu tư vào công ty liên doanh.

DRL - CTCP Thủy điện – Điện lực 3 - Ngày 22/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/9/2023.

PTS - CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng - Ngày 17/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 18/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/8/2023.

MBS - CTCP Chứng khoán MB - Ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 11/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 và cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:3.

AMV - CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - Đã thông qua việc góp thêm 59,4 tỷ đồng vào CTCP Phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto. Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp vốn bổ sung tại Công ty này lên 108,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 99%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GEX - CTCP Tập đoàn Gelex - Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 500.000 cổ phiếu GEX trong ngày 02/8, Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 50,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,97%.

CMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC - Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu CMG trong ngày 02/8 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại CMG lên hơn 7,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,11%.

GKM - CTCP Khang Minh Group - CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn đã bán ra hơn 331.000 cổ phiếu GKM trong ngày 02/8. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 5,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,39%.

CAG - CTCP Cảng An Giang - Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT đã bán ra hơn 134.000 cổ phiếu CAG từ ngày 05/7 đến 02/8. Qua đó, chỉ còn nắm giữ 52.500 cổ phiếu CAG, tỷ lệ 0,38%.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, tổ chức liên quan ông Trần Tiến Dũng, thành viên HĐQT tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HAH để giảm sở hữu từ 3,27%, xuống còn 1,42% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 28/7 đến ngày 4/8.

SGP - CTCP Cảng Sài Gòn - Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng (gọi tắt là Công ty Toàn Thắng) báo cáo trở thành cổ đông lớn tại SGP sau khi mua vào gần 21,3 triệu cp SGP, tương ứng 9,83% vốn, trong ngày 01/08/2023.

Trước đó, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, CTCP Dịch vụ Hòa Hải (gọi tắt là Công ty Hòa Hải) đăng ký thoái toàn bộ gần 21.3 triệu cp SGP đang nắm giữ từ ngày 31/07-29/08.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Ông Đỗ Nguyên An, Thành viên HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu PHC từ ngày 10/8 đến 01/9 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông An sẽ giảm sở hữu tại PHC xuống còn hơn 462.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,91%.