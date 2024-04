NBB chỉ lãi ‘vỏn vẹn’ 49 triệu đồng trong quý đầu năm 2024

Phối cảnh dự án De Lagi do NBB làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của CTCP Năm Bảy Bảy (MCK: NBB), kết thúc quý đầu năm 2024, NBB ghi nhận doanh thu đạt 27,7 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn, NBB lãi gộp 10,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu hoạt động tài chính của NBB tăng 53%, đạt 62,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 59%, lên mức 62 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng mạnh. Chi phí bán hàng tăng 15,4%, lên 538 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống còn gần 4 tỷ đồng; chi phí khác tăng mạnh lên 6,5 tỷ đồng.

Kết quả, NBB báo lãi sau thuế chỉ đạt hơn 49 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lãi 133 triệu đồng.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của NBB đạt 7.299,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ về mức 1.014,5 tỷ đồng. Phải thu dài hạn khác ghi nhận 2.332,1 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu vốn góp hợp tác đầu tư với 2.307,5 tỷ đồng; trong đó, khoản phải thu hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: CII) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ với số tiền 1.150 tỷ đồng, khoản hợp tác với CII về việc hợp tác đầu tư dự án Xa Lộ Hà Nội với số tiền 857,49 tỷ đồng, khoản hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm triển khai hoạt động kinh doanh tại các dự án KĐTM Thủ Thiêm. Tại ngày 31/3/2024, số tiền góp vốn của NBB tại Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm là 300 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của NBB ghi nhận tăng gần 84 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.662 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư và phát triển của các dự án như Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi (929,3 tỷ đồng), dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (602,6 tỷ đồng)…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 1.680 tỷ đồng với 865 tỷ đồng nằm tại Dự án đầu tư bất động sản NBB Garden III, 813,6 tỷ đồng nằm tại Dự án đầu tư bất động sản NBB II, 1,3 tỷ đồng nằm tại các dự án khác.

Tính tới cuối quý I/2024, NBB có tổng nợ phải trả là 5.478,8 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính là 3.082 tỷ đồng. Khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận tăng 2,5 lần so với đầu năm, lên mức 1.240,2 tỷ đồng, do phải trả vốn góp đầu tư tăng từ 291 tỷ đồng lên 1.042,5 tỷ đồng. Được biết, đây là khoản hợp tác đầu tư Dự án De Lagi của CII, thời gian hợp tác 12 tháng. Tại ngày 31/3/2024, số tiền góp vốn hợp tác đầu tư của CII tại NBB là 1.042,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản mục phải trả dài hạn khác cũng tăng 91% so với đầu năm, lên mức 575,6 tỷ đồng do ghi nhận khoản hợp tác đầu tư Dự án De Lagi của CII, thời gian hợp tác đến 13/12/2030. Tại ngày 31/3/2024, số tiền góp vốn hợp tác đầu tư của CII tại NBB là 485 tỷ đồng. Khoản hợp tác đầu tư phát triển khu đất tại Phường 16, Quận 8, TP. HCM của CII. Tại ngày 31/3/2024, số tiền góp vốn hợp tác đầu tư của CII tại NBB là 50 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ngày 24/4, NBB đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 thành công.

Năm 2024, NBB đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng. Công ty dự kiến tiếp tục không chia cổ tức.

Về phát triển dự án, sản phẩm, đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm như dự án Khu dân cư Sơn Tịnh. Đồng thời triển khai đầu tư xây dựng các dự án mới như NBB II, NBB Garden III và dự án De Lagi; đẩy nhanh tiến độ bồi thường và hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện hữu để triển khai đầu tư hoặc tìm đối tác hợp tác đầu tư khi cần thiết …

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ NBB đã thông qua việc cho phép CII mua cổ phiếu của NBB từ CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng là hơn 12 triệu cổ phiếu, tương đương 12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của NBB.