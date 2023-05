Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/5

Tin doanh nghiệp

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Tháng 4/2023 sản xuất 525.000 tấn thép thô, giảm 29% so với cùng kỳ nhưng tăng hơn 19% so với tháng trước. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 457.000 tấn, giảm gần 24% so với cùng kỳ và giảm 8% so với tháng trước.

TLP - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP – Quý 1/2023, doanh thu thuần gần 5.511 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí tăng cao nên TLP báo lãi ròng quý 1 đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

QST - CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh - Thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 18%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/05/2023. Ngày thực hiện dự kiến vào 26/05/2023.

VCS - CTCP Vicostone - Ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất và chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Kết thúc quý 1/2023, VCS đạt lãi 190 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý có lãi thấp nhất từ năm 2018.

LPB - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 1,13 tỷ cổ phiếu tăng vốn. Trong đó, hơn 328 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 19%, chào bán cho cổ đông 500 triệu cổ phiếu, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu cổ phiếu và 10 triệu cổ phiếu ESOP.

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn – Đã thông qua phương án phát hành hơn 3,66 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2023.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Đã thông qua phương án phát hành gần 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:15. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Mới đây, THG cũng đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất 1.669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 150 tỷ đồng.

VFG - CTCP Khử trùng Việt Nam - Ngày 08/5, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 19/5/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2023.

VNL - CTCP Logistics Vinalink – Đã thông qua việc phát hành hơn 4,71 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 2 -1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, III/2023.

CLH - CTCP Xi măng La Hiên VVMI - Ngày 16/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 17/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu Niên – Tiền Phong – Đã thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thời gian chi trả trong tháng 6/2023, chi tiết sẽ được thông báo sau.

CLM - CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin - Chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/05. Ngày dự kiến thực hiện vào 25/05/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STG - CTCP Kho vận miền Nam - CTCP Giao nhận và Vận tải Indo Trần, Công ty mẹ đã mua vào hơn 2,14 triệu cổ phiếu STG từ ngày 06/4 đến 04/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, Vận tải Indo Trần đã nâng sở hữu tại STG lên hơn 97,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 98,93%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 11/5 đến 08/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PPC xuống còn hơn 74,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,14%.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ông Dương Thành Công, Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu DHC từ ngày 11/5 đến 09/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Công sẽ nâng sở hữu tại DHC lên hơn 604.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,75%.

DDG - CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương - Bà Trần Kim Sa, Tổng giám đốc đăng ký bán gần 500.000 cổ phiếu DDG từ ngày 10/5 đến 08/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tương tự, ông Yang Tuấn An, người phụ trách DDG đăng ký bán 1,04 triệu cổ phiếu DDG và bà Yang Kiều An – con bà Trần Kim Sa đăng ký bán hơn 472.000 cổ phiếu DDG; ông Trần Kim Cương - Ủy viên HĐQT của DDG đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DDG; bà Trần Ngọc Phụng – vợ ông Cương đăng ký bán hơn 2,71 triệu cổ phiếu DDG cùng thời gian và phương thức giao dịch nêu trên.