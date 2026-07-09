Liên kết thẻ tín dụng với Apple Pay có an toàn không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Apple Pay là một trong những phương thức thanh toán không tiếp xúc được nhiều ngân hàng tại Việt Nam hỗ trợ. Nếu được thiết lập và sử dụng đúng cách, Apple Pay được đánh giá có mức độ an toàn cao hơn so với việc quẹt hoặc đưa thẻ vật lý cho người khác.

Apple Pay có lưu số thẻ của bạn không?

Câu trả lời là không.

Khi bạn thêm thẻ tín dụng vào Apple Pay, số thẻ thật sẽ không được lưu trên iPhone hoặc máy chủ của Apple. Thay vào đó, hệ thống tạo ra một mã số thẻ điện tử (token) để sử dụng khi thanh toán. Mỗi giao dịch còn được xác thực bằng một mã bảo mật riêng, nên người bán cũng không nhìn thấy số thẻ của bạn.

Nhờ đó, nếu cửa hàng hoặc hệ thống thanh toán xảy ra sự cố, nguy cơ lộ thông tin thẻ thật sẽ được giảm đáng kể.

Nếu làm mất điện thoại thì có bị mất tiền trong thẻ?

Không hẳn. Để thanh toán bằng Apple Pay, người dùng phải xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã của thiết bị. Nếu không vượt qua bước xác thực này, giao dịch sẽ không được thực hiện.

Trong trường hợp bị mất iPhone, bạn có thể sử dụng tính năng Find My để khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu từ xa, đồng thời liên hệ ngân hàng để tạm khóa thẻ nếu cần.

Có cần đưa thẻ cho thu ngân không?

Không. Khi thanh toán bằng Apple Pay, bạn chỉ cần đưa iPhone hoặc Apple Watch lại gần máy POS có hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc, sau đó xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã.

Điều này giúp hạn chế việc đưa thẻ cho người khác cầm, giảm nguy cơ bị chụp ảnh thông tin thẻ hoặc sao chép dữ liệu.

Người dùng cần lưu ý gì?

Mặc dù Apple Pay có nhiều lớp bảo mật, người dùng vẫn nên:

- Chỉ thêm thẻ trên thiết bị của chính mình.

- Đặt mật mã mạnh và bật Face ID hoặc Touch ID.

- Không chia sẻ mã xác thực (OTP) hoặc mã khóa màn hình cho người khác.

- Cập nhật hệ điều hành iPhone thường xuyên để vá các lỗ hổng bảo mật.

Nếu mất điện thoại hoặc nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, cần khóa thiết bị và thông báo ngay cho ngân hàng để được hỗ trợ.