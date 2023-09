Liên tiếp chuyển khoản số tiền lớn, vô tình trở thành đồng phạm lừa đảo, cô gái giúp công an tóm 1.200 nghi phạm

Một người phụ nữ ở Vũ Hán, Trung Quốc đã thực hiện chuyển khoản liên tục với số tiền lớn. Cô không hề hay biết, cô bị 6 cơ quan công an trên toàn quốc đưa cô vào diện tình nghi liên quan đến băng đảng lừa đảo trên không gian mạng. Thậm chí, Sở Công an Quế Lâm, Vũ Hán, Trung Quốc còn liệt cô vào danh sách những kẻ lừa đảo trên không gian mạng, và Sở công an đã cử người đến thẳng cửa nhà cô.

Cụ thể, Sở Công an Quế Lâm, Vũ Hán, Trung Quốc đã nhận được cảnh báo khẩn cấp về đường dây lừa đảo trên không gian mạng từ cấp Bộ chuyển xuống. Sở công an cho biết, đối tượng bị cho vào diện tình nghi đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền vào sáng sớm với một số tiền lên tới hơn 900.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng).

Vì chuyển số tiền lớn như vậy đã khiến công an cảnh giác cao độ, họ lập tức gọi điện cho người chuyển khoản. Tuy nhiên, họ đã gọi cho người chuyển khoản nhiều lần nhưng người thực hiện giao dịch đều không trả lời.

Sau đó, cơ quan công an thực hiện tra cứu giao dịch, cuối cùng họ đã liên hệ được với người chuyển khoản. Nhưng khi công an thụ lý vụ án nắm rõ được quy trình chuyển khoản của người phụ nữ đang bị tình nghi, họ không ngờ lời nói của cô gái lại khiến công an cho rằng sự việc này không hề đơn giản.

Công an xử lý vụ việc cho biết, nhiều sở cảnh sát đã điều tra thông qua nền tảng chống lừa đảo quốc gia, công an đã phát hiện ra rằng số thẻ ngân hàng của cô gái đã được sáu cơ quan công an trên cả nước nghi ngờ liên qua đến một vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Theo lời khai của cô gái, cách đây một thời gian, cô gái đã tìm một công ty cho vay để đăng ký vay thông qua APP trên điện thoại di động. Sau khi hai bên gặp nhau, đối phương đã lấy thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân và điện thoại di động của cô gái để đăng ký cho vay tại chỗ .

Điều quan trọng rằng, cô gái không biết rằng bên kia đã sử dụng thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân và điện thoại di động của mình để thực sự thực hiện các hoạt động rửa tiền phi pháp. Do dó, cô gái đã vô tình trở thành đồng phạm của băng đảng lừa đảo .

Vì bị đối tượng lợi dùng để thực hiện hành vi lừa đảo nên cô gái đã phối hợp cùng công an bắt giữ 1.263 nghi phạm liên quan đến băng đảng lừa đảo này. Không chỉ mình cô gái, đã có hơn 1.350 người khác cũng bị lừa với hành vi tương tự.

Qua trường hợp của cô gái, công an cảnh báo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các đối tượng cho vay không uy tín. Đặc biệt, công an cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng tội phạm sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.

Đặc biệt, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều công ty nhỏ/hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cao, các đối tượng tập trung đẩy mạnh hình thức lừa đảo trực tuyến bằng cách sử dụng thông tin mạo danh các công ty có thật, tạo lập website, ứng dụng, chạy quảng cáo thông qua các nền tảng mạng xã hội để chào mời cho vay tín chấp với lãi suất đặc biệt thấp.

Điều này khiến cho nhiều nạn nhân sập bẫy, vừa bị mất thông tin cá nhân, vừa bị mất tiền, lại còn gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị mạo danh. Nhiều đối tượng còn sử dụng các thông tin mạo danh ngân hàng cho vay tín dụng, hoặc các công ty có thật để dẫn dụ nhiều đối tượng nhẹ dạ cả tin.

Khi nhiều đối tượng trở thành nạn nhân, băng đảng lừa đảo sẽ thu thập thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo của mình như rửa tiền.

Do đó, người dân khi có nhu cầu vay vốn nên liên hệ trực tiếp tới các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục theo đúng quy định.

Đồng thời, cảnh giác, tìm hiểu kỹ, xác thực chính xác công ty tài chính, tư vấn viên trước khi tiến hành các thủ tục tài chính vay tiền bằng cách: kiểm tra mã số thuế, địa chỉ, người đại diện công ty, gọi điện thoại đến các số đường dây nóng, chăm sóc khách hàng của các công ty, kiểm tra kỹ các đường link trang web trước khi truy cập.

Đặc biệt, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân (CMND/CCCD, địa chỉ, hình ảnh nhận diện khuôn mặt…) khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên.