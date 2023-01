Liên tục các hoạt động bàn giao, cất nóc BĐS thời điểm cận Tết nguyên đán

Mới đây, tại khu Nam Tp.HCM, Nam Long Group tiếp tục cất nóc đồng loạt Flora Mizuki MP9-10 và Flora Panorama - hai dự án thành phần thuộc Khu đô thị tích hợp Mizuki Park. Trước đó không lâu, doanh nghiệp này cũng bàn giao vượt tiến độ 3 tháng các cụm căn hộ Flora Mizuki MP6-7-8 trong cùng khu đô thị. Đây là dự án giữ đúng tiến độ và kế hoạch bàn giao nhà cho khách hàng trong giai đoạn 2023 – 2024.

Trong khi đó, tại khu Tây Sài Gòn, đơn vị này cũng chính thức hoàn thiện đóng nắp hầm giai đoạn 2 dự án Akari City theo đúng tiến độ tổng thể. Công nhân vẫn tấp nập tại công trình.

Tại Bình Dương, một số dự án căn hộ đã và đang tiến đến giai đoạn cất nóc như The Rivana, Bcons Sala. Hay Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng. Công nhân làm việc ngày đêm để kịp tiến độ. Dù cận Tết, các công trình này vẫn ổn định lượng công nhân. Theo một chủ thầu dự án, so với các năm trước, năm nay lượng công nhân ổn định hơn. Có thể do bối cảnh khó khăn nên nhiều người không về quê, mà ở lại làm.

Tại Long An, dự án KĐT tích hợp Waterpoint 355ha cũng đang bám sát tiến độ ở các dự án thành phần: phân khu Aquaria, EHome Southgate giai đoạn 2 (đã cất nóc), EHome Southgate giai đoạn 3 (đang thi công móng)... Đồng thời, hoàn thiện từng ngày các tiện ích trong dự án. Dù cận Tết, công nhân vẫn làm việc hăng say.

Tại Đồng Nai, vào tháng 1/2023, khu đô thị thấp tầng thuộc khu đô thị tích hợp Izumi (Tên thương mại Đồng Nai Waterfront) cũng đã hoàn thành cất nóc theo đúng tiến độ.

Tại một số dự án, công nhân vẫn thi công nhộn nhịp thời điểm giáp Tết nguyên đán.

Tuy hoạt động cất nóc, bàn giao nhà diễn ra liên tục thời điểm cận Tết nguyên đán nhưng về số lượng chỉ diễn ra ở một số dự án nhất định, không lan rộng toàn thị trường. Ghi nhận toàn thị trường địa ốc cho thấy, hiện nay rất ít đơn vị còn giữ vững “phong độ” tại các công trường xây dựng. Lượng kỹ sư, công nhân hoặc đã mất việc, hoặc về quê ăn Tết từ khá sớm. Gần như các hoạt động chỉ diễn ra ở các công trình sắp bàn giao, tịnh tiến đến cất nóc hoặc công tác sửa chữa nhà đón Tết.

Vì thế, hình ảnh công nhân vẫn hăng say làm việc tại công trình xây dựng lúc này được xem là “điểm sáng” tích cực trên thị trường địa ốc cận Tết. Theo một doanh nghiệp BĐS, thời điểm này còn dự án để công nhân làm đó vừa là niềm vui, vừa là sự cố gắng rất nhiều từ phía doanh nghiệp. Có những công nhân ở xa, đáng nhẽ mọi năm họ sẽ xin phép về quê sớm kịp vé tàu xe nhưng năm nay do khó khăn nên lượng công nhân ở lại làm công trình, kiếm thêm thu nhập có phần nhiều hơn các năm trước.

“Việc các doanh nghiệp giữ vững được tiến độ công trình và có dự án triển khai thời điểm này được đánh giá là động thái tích cực đối với thị trường BĐS đang đối diện nhiều thách thức”, một chuyên gia trong ngành chia sẻ.

Theo ông Trần Khánh Quang, Chuyên gia BĐS, thị trường BĐS dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng năm 2023 nguồn cung BĐS sẽ được cải thiện. Các rào cản về tín dụng có thể được nới sẽ là động lực giúp thị trường BĐS phát triển ổn hơn nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên, sức cầu thị trường tập trung chủ yếu ở các dự án đáp ứng nhu cầu thực.

Cũng theo vị chuyên gia này, trong giai đoạn tới, thị trường BĐS sẽ dần loại bỏ đi những đơn vị thiếu năng lực, kinh doanh theo kiểu “ăn xổi ở thì”; và thay vào đó là những doanh nghiệp có sức khoẻ tài chính tốt, chiến lược phát triển an toàn, bền vững.

Với các doanh nghiệp có tiềm lực thực sự, đồng thời tiến hành tái cơ cấu quyết liệt và đúng hướng trong giai đoạn này cũng sở hữu nhiều cơ hội lớn. Về lâu dài, điều này sẽ giúp thị trường BĐS phát triển bền vững hơn.