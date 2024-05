Liên tục trading, Dragon Capital nâng sở hữu tại FPT Retail (FRT) lên vượt ngưỡng 10%

Cật nhập mới đây, nhóm Dragon Capital liên tục có động thái mua bán cổ phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT) trong ba ngày từ 22-24/5.

Cụ thể, vào ngày 22/5, tổ chức này mua vào 50 nghìn cổ phiếu FRT để nâng tỷ lệ sở hữu lên 10%. Tuy nhiên, ngay hôm sau, Dragon Capital lại bán ra 62 nghìn cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 9,9%. Sau cùng, với việc mua mạnh 90 nghìn cổ phiếu, nhóm cổ đông ngoại này nâng tỷ lệ sở hữu tại FRT vượt ngưỡng 10%, tương ứng 13,66 triệu đơn vị.

Trên thị trường, cổ phiếu FRT đang điều chỉnh nhẹ trong thời gian gần đây nhưng vẫn neo cao ở mức 161.800 đồng/cp. Cổ phiếu này đã bứt phá 62% so với đầu năm và 185% so với thời điểm 1 năm trước.

Về kết quả kinh doanh, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.042 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện được 24% kế hoạch. Trong đó, mảng dược có FPT Long Châu đóng góp 5.534 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với quý 1/2023 và chiếm 61% tổng doanh thu toàn Công ty.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của FRT trong quý 1/2024 đạt 89 tỷ đồng - gấp 43 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức lợi nhuận đạt 89 tỷ đồng, FRT ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 5 quý gần đây.



Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc quý 1/2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.381 cửa hàng trên cả nước. Đáng chú ý, FPT Long Châu mở rộng một cách mạnh mẽ với 1.587 nhà thuốc, tăng 90 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Song song, Công ty cũng phát triển mạng lưới trung tâm vaccine với 3 mô hình: shop in shop, side by side và cửa hàng độc lập, mở mới 41 trung tâm vaccine trong quý đầu năm 2024.