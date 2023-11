Liên tục vướng tin đồn rạn nứt, nếu Lisa BlackPink thực sự chia tay bạn trai tỷ phú, đây sẽ là khối tài sản và lợi ích khổng lồ mà nữ ca sĩ vụt mất

Sau khi tài khoản mạng xã hội Weibo hơn 8 triệu follower của Lisa bị xóa vì đêm diễn thoát y tại Pháp, truyền thông Trung Quốc liên tục đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault.



Lisa BlackPink chia tay bạn trai tỷ phú?

Theo Sohu, Frédéric Arnault gần đây có chuyến công tác ở Thượng Hải, Trung Quốc. Khi được truyền thông đặt câu hỏi về Lisa, CEO 28 tuổi cười trừ, từ chối trả lời vụ bạn gái bị phong sát ở Trung Quốc.

Ngày 7/11 là sinh nhật của Frédéric Arnault, nhưng mạng xã hội không xuất hiện hình ảnh Lisa sang Pháp mừng tuổi bạn trai. Vì vậy, truyền thông liên tục đặt nghi vấn hai người chia tay.

"Frédéric Arnault muốn tận dụng mối quan hệ với Lisa để thúc đẩy kinh doanh ở châu Á. Khi nữ ca sĩ bị thị trường Trung Quốc tẩy chay, chuyện tình cảm của họ gặp trục trặc", Sohu đặt vấn đề.

Nghi vấn Lisa BlackPink chia tay bạn trai tin đồn CEO Frédéric Arnault

Cũng theo hãng truyền thông này, báo cáo kinh doanh quý 3/2023 của LVMH cho thấy kết quả hoạt động kém hiệu quả. Doanh thu của hãng tăng nhẹ 9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng doanh thu 21% trong quý II. Trên thực tế, 9% đạt được nhờ tăng giá và số lượng đơn đặt hàng thực sự giảm.

Hơn hết, LVMH công bố báo cáo kinh doanh ngay sau khi tin đồn Lisa và Frédéric Arnault chia tay bắt đầu lan truyền. Vì vậy, Sohu suy đoán rằng Frédéric có thể tiếp cận Lisa chỉ để tận dụng ảnh hưởng của cô nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của gia đình sang thị trường châu Á.

Nhưng LVMH hoạt động chưa hiệu quả trong thời gian vừa kể trên nên có vẻ như kế hoạch của Frédéric đã thất bại. Vì vậy, anh quyết định chia tay với cô.

Hơn nữa, Sohu còn nhấn mạnh show diễn tại câu lạc bộ thoát y của Lisa ở Paris cách đây vài tháng đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ lãng mạn của cặp đôi này.

Tháng 11/2022, Frédéric Arnault khoe ảnh dự concert của BlackPink tại Los Angeles (Mỹ) và gặp gỡ 4 thành viên ở hậu trường

Cụ thể, sau tranh cãi về show tạp kỹ của Lisa nổ ra, rất nhiều fan châu Á đã quay lưng lại với thành viên BlackPink. Trong khi đó, gia đình Frédéric Arnault là dân kinh doanh, họ không muốn làm phật lòng thị trường tiềm năng như Trung Quốc. Chẳng hạn như Bvlgari và Céline Trung Quốc - hai thương hiệu mà Lisa làm đại sứ - đã gỡ video, hình ảnh liên quan nữ ca sĩ.

Hiện, Lisa ở ẩn trước thông tin bị Trung Quốc cấm sóng. Qua các buổi diễn thoát y ở Pháp, ngôi sao người Thái tự tay đóng cánh cửa bước vào thị trường tiềm năng.

Bạn trai tin đồn của Lisa giàu cỡ nào?

CEO Frédéric Arnault (1995) là một trong năm người con của tỷ phú Bernard Arnault. Ông Bernard Arnault là người đứng đầu tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH (Pháp). Doanh nghiệp này kiểm soát gần 100 thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Fendi, Bvlgari…Trong đó, Lisa là đại sứ toàn cầu của Celine và Bvlgari.

Trong năm 2023, Bernard Arnault và Elon Musk thay phiên nhau ngồi lên vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới. Thời điểm gần nhất là cuối tháng 7, Elon Musk đã lấy lại danh hiệu này. Theo Forbes, ông Bernard Arnault sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính 230 tỷ USD tính đến tháng 7/2023.

Frédéric Arnault là con của tỉ phú Bernard Arnault và người vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier. Hiện Frédéric Arnault là một trong những người thừa kế sáng giá của đế chế tỉ đô.

Frédéric Arnault cùng bố mẹ và các anh chị em của gia tộc Arnault

Trong cuộc trò chuyện với The New York Times hồi 2021, Frédéric Arnault tiết lộ từ nhỏ anh muốn trở thành một kiến trúc sư nhưng đến 15 tuổi, niềm đam mê bỗng chuyển sang kinh doanh. Thiếu gia này không tiết lộ lý do rẽ hướng, cho rằng đó là vấn đề riêng tư.

"95% thời gian gia đình chúng tôi nói về kinh doanh. Lúc nào cũng vậy. Khi lớn lên, chúng tôi nói rất nhiều về học hành, thể thao, âm nhạc, chính trị, nhưng kinh doanh vẫn là chủ đề thảo luận chính", anh chia sẻ

Frédéric theo học tại École Polytechnique - ngôi trường đại học về khoa học, công nghệ hàng đầu nước Pháp. Bạn trai tin đồn của Lisa có thể nói được ít nhất 4 thứ tiếng: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Đức, sành sỏi về đồng hồ và kinh doanh.

Vì có mẹ là một nghệ sĩ piano, Frédéric Arnault cũng được làm quen với môn nghệ thuật này từ nhỏ. Có thông tin rằng Frédéric là người chơi piano giỏi nhất trong nhà song anh chỉ thừa nhận mình là người chơi nhiều nhất. Trước khi điều hành công việc kinh doanh, Frédéric thường tổ chức các buổi hòa nhạc mỗi năm một lần.

"Âm nhạc giống như thiền. Nó cho phép tôi tập trung vào nhiều thứ", anh bày tỏ

Thiếu gia nhà Arnault từng có thời gian điều hành một công ty khởi nghiệp dịch vụ thanh toán di động cùng với một người bạn rồi làm việc tại TAG Heuer. Đến năm 2020, anh được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của TAG Heuer, trở thành vị CEO trẻ nhất của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ.

Frédéric Arnault trở thành CEO của hãng đồng hồ xa xỉ ở tuổi 25

Thiếu gia nhà Arnault từng gây bất ngờ khi thuyết phục được tài tử Hollywood Ryan Gosling bắt tay với thương hiệu bởi ngôi sao này chưa bao giờ đại diện cho một sản phẩm nào và cũng không xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. "Thật bất thường, nhưng điều đó có nghĩa là có một sự bí ẩn xung quanh anh ấy", doanh nhân trẻ chia sẻ với The New York Times. Thỏa thuận với Ryan Gosling mất khoảng một năm rưỡi để đàm phán và mối quan hệ hợp tác của họ từng được giới thiệu tại bữa tiệc ở Beverly Hills (Mỹ) hồi 2021.

Dù có lịch trình ở nhiều nơi trên thế giới, thường xuyên đi về giữa Geneva (Thụy Sĩ) và Paris (Pháp), Frédéric Arnault luôn cố gắng ăn tối với bố mẹ một lần/tuần và gặp gỡ các anh chị em trong những sự kiện quan trọng của gia đình.

Hiện Frédéric Arnault đang sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng anh rất kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Theo The Richest, giá trị tài sản của bạn trai tin đồn của Lisa có thể lên đến 155 tỷ USD. Hiện tại, anh có một căn hộ cao cấp ở Quận Bảy, Paris (Pháp) - nơi anh dành 3 ngày trong tuần giữa lịch trình di chuyển dày đặc của một doanh nhân.

Gần đây, con trai tỉ phú giàu nhất nhì hành tinh gây xôn xao trước nghi vấn hẹn hò Lisa. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của nữ thần tượng Kpop vào hôm 10/8, cô khoe loạt ảnh du lịch Hy Lạp có nhiều điểm tương đồng với địa điểm được chị dâu của Frédéric Arnault đăng trước đó.

Frédéric Arnault và Lisa được nhìn thấy ngồi cạnh nhau tại một sự kiện sang trọng

Ngoài ra, fan cũng soi được nhiều bằng chứng cho thấy Lisa và Frédéric đang bí mật hẹn hò. Trong số đó, doanh nhân 28 tuổi bị phát hiện theo dõi tài khoản Instagram của người đẹp xứ chùa vàng lẫn thú cưng của cô và được cho là sử dụng ốp điện thoại có chữ Lisa nhưng đã khéo léo che lại.

Sau khi tin đồn lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của Frédéric Arnault để "chất vấn" anh về mối quan hệ với Lisa, mong vị CEO này lên tiếng. Tuy nhiên hiện thiếu gia sinh năm 1995 vẫn chưa đưa ra phản hồi. Trong khi đó, Lisa không phủ nhận cũng không thừa nhận chuyện tình cảm với con trai tỉ phú Bernard Arnault. Còn phía YG - công ty quản lý của cô, cho biết họ không thể xác nhận thông tin này.