Lienvietpostbank liên tiếp ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng

Kẻ gian mạo danh công an



Vào ngày 5.5.2023, Lienvietpostbank Đắk Lắk tiếp nhận trường hợp khách hàng T.Th.H, 66 tuổi, đến yêu cầu tất toán trước hạn 3 sổ tiết kiệm trị giá hơn 400 triệu đồng. Nhận thấy khách hàng lộ rõ vẻ bối rối, lo lắng, cán bộ ngân hàng đã hỏi han, tư vấn khách hàng giữ lại số tiền tiết kiệm trên để đảm bảo quyền lợi. Sau nhiều tiếng đồng hồ được các cán bộ ngân hàng phân tích, thuyết phục, khách hàng nhận ra mình "suýt" là nạn nhân của một vụ lừa đảo số tiền lớn. Khách hàng T.Th.H cho biết mình bị nhiều đối tượng sử dụng các số điện thoại khác nhau tự xưng là công an, thanh tra, bộ trưởng và yêu cầu chuyển tiền để minh oan cho một vụ án rửa tiền mà khách hàng có liên quan. Trong quá trình lừa đảo, các đối tượng yêu cầu khách hàng không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai và phải thuê phòng khách sạn để nói chuyện riêng. Nhờ hành động kịp thời, kiên quyết, Lienvietpostbank Đắk Lắk đã bảo vệ được số tiền gần nửa tỷ đồng cho khách hàng.

Nạn nhân thường là ai?

Điểm chung dễ nhận thấy của nhiều vụ lừa đảo mạo danh cán bộ công an là các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người già, phụ nữ, người nhẹ dạ cả tin và thiếu kiến thức về pháp luật.

Cũng trong tháng 5, Lienvietpostbank Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Ngày 8.5, anh M.V.N (xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình) tới trụ sở Lienvietpostbank - Chi nhánh Thái Bình để yêu cầu rút trước hạn 4 quyển sổ tiết kiệm với tổng trị giá 535 triệu đồng. Quá trình giao dịch, anh có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng và liên tục thúc giục cán bộ ngân hàng hoàn thành sớm giao dịch để chuyển số tiền trên đến số tài khoản của một ngân hàng khác. Sau khi được giải thích, vận động, anh M.V.N chia sẻ anh liên tục bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình tên Tuấn Anh gọi điện thoại dọa dẫm, yêu cầu anh phải chuyển tiền trước 17h cùng ngày để minh oan cho một đường dây mua bán ma túy, rửa tiền. Ngay lập tức, lãnh đạo chi nhánh đã liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp xác minh thông tin. Sau khi làm việc với công an, anh M.V.N bình tĩnh trở lại và dừng toàn bộ giao dịch tất toán sổ tiết kiệm của mình.

Chưa đầy một ngày sau, một vụ lừa đảo với kịch bản y hệt đã diễn ra tại Lienvietpostbank huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Vào ngày 9/5/2023, cụ bà Huỳnh T. Th tới giao dịch tại ngân hàng để chuyển số tiền 220 triệu đồng. Cụ mang theo nhiều tờ giấy viết tay đáng ngờ, trả lời các câu hỏi của giao dịch viên một cách bất nhất và lúng túng. Nghi ngờ cụ bị các đối tượng xấu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã khuyên nhủ, giảng giải về các chiêu thức lừa đảo tinh vi hiện nay, đồng thời liên hệ người thân trong gia đình để xác minh thông tin. Khi người nhà của cụ Th. đến thì tá hỏa vì cụ đang cố chuyển số tiền 220 triệu đồng cho một người không quen biết. Người này tự xưng là công an và nói rằng cụ Th. liên quan đến một hành vi rửa tiền, yêu cầu cụ phải chuyển tiền cho bọn chúng.

Lienvietpostbank nâng cao tinh cần cảnh giác, đấu tranh tội phạm

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, các chi nhánh Lienvietpostbank trên toàn quốc liên tục cảnh báo và ngăn chặn thành công nhiều vụ lừa đảo, mạo danh chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, cán bộ công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, Lienvietpostbank khuyến cáo người dân:

Lienvietpostbank cam kết không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tội phạm; mọi khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng đều được bảo vệ quyền lợi một cách cao nhất.