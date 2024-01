Liệu nhân viên văn phòng không giỏi quản lý tiền có thể đạt được “tự do tài chính”?

Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm (FIRE) là một chiến lược tài chính nhằm đạt được tự do tài chính. Nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ một số blog và diễn đàn tài chính cách đây 20 đến 30 năm.



Trong cuốn "Getting Well With Money" do Vicki Robin và Joe Dominguez viết cách đây 30 năm đã phổ biến ý tưởng trung tâm của FIRE bằng việc tái định nghĩa khái niệm về đồng tiền:

"Tiền là thứ bạn trao đổi để lấy năng lượng sống, nó mang lại cho bạn một cuộc sống phong phú hơn là khiến bạn chỉ trở thành một người giàu có".

Trong vấn đề quản lý tài chính, mỗi người sẽ có những cách khác nhau, phù hợp cho riêng mình nhưng luôn có công thức chung cho tất cả các vấn đề. Dù rằng, giống như 1 bài toán sẽ luôn có nhiều lời giải; nhưng nếu bạn đã áp dụng nhiều cách mà không được thì có thể tham khảo công thức sau:

(L&D + 3P) * Thời gian = Hạnh phúc * (1 + 3S) n

Giải thích theo bản ngữ: Học & Phát triển (L&D) kết hợp với phương pháp tự rèn luyện 3P (Thực hành hiệu quả, kiên trì vững vàng, khen ngợi một cách khôn ngoan), sau quá trình lên men của "thời gian", sẽ cho ra nguyên lý "phương án hạnh phúc" ban đầu (Hạnh phúc)), lãi kép làm tăng giá trị của ba tài sản S: tài sản vật chất (Tiết kiệm), tài sản kỹ năng (Kỹ năng) và tài sản tinh thần (Tinh thần).

1. Tăng tài sản vật chất (Tiết kiệm): Tiết kiệm bắt buộc và đầu tư đa dạng

Một người càng không giỏi quản lý tài chính thì càng tích cực học hỏi, tham khảo ý kiến của các chuyên gia giỏi quản lý tài chính đáng tin cậy, chủ động tạo ra một phương pháp phù hợp để tăng tiết kiệm hoặc giảm chi tiêu ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhìn chung, 1 bước khởi đầu luôn là rất quan trọng.

Trong đó, 3 logic chung mà những người gặp khó khăn về tài chính nên áp dụng như sau:

- Khoản tiền gửi bắt buộc được thực hiện hàng tháng, chuyển một phần trăm tiền lương cố định vào các tài khoản không thường xuyên được sử dụng.



- Đừng chỉ vui vẻ tiêu hết tài khoản của bạn một cách mù quáng vào cuối tháng mà hãy phân bổ số tiền tiết kiệm tích lũy của bạn vào các khoản đầu tư có lợi nhuận tương đối cao một cách có ý thức. Qua nhiều năm, thời gian sẽ mang lại những khoản đầu tư có lãi suất kép cao và được đánh giá cao.

- Giảm tiền mặt trong tài khoản tiền lương chính của bạn sẽ giúp hạn chế chi tiêu. Ngoài ra, bạn nên tạm dừng sử dụng thẻ tín dụng để đảm bảo dòng tiền cá nhân không bị thấu chi.

Lời khuyên bổ sung nhưng mang ý nghĩa quan trọng chính là việc lựa chọn đúng người bạn đời của mình. Khi chọn bạn đời, bạn phải sáng suốt xem xét "giá trị" và "tham vọng nghề nghiệp lâu dài" của đối phương thay vì chỉ xét đến mức lương ngắn hạn.

2. Tăng tài sản kỹ năng (Skill): Tiếp tục củng cố tài năng và vượt qua vùng an toàn một cách hiệu quả

Học tập và phát triển liên tục sẽ củng cố sức mạnh của một người, nhờ thế, những phần thưởng vật chất như thăng chức và tăng lương sẽ đi theo bạn. (Ảnh minh hoạ)

Nếu bạn giống tôi và không thể hiểu được ưu và nhược điểm hoặc tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng đầu tư tài chính khác nhau, hãy nhớ:

Bất kỳ khoản đầu tư nào có thể cải thiện khả năng của một người chắc chắn là lựa chọn hàng đầu với tỷ lệ lợi nhuận cao nhất. Vì thế, khoản đầu tư này cũng phải được đầu tư và nắm giữ lâu dài.

Thông qua việc học tập và phát triển toàn diện, khi cơ hội đến, hãy chủ động chiến đấu vì cơ hội và dũng cảm chấp nhận thử thách. Sự đầu tư này là vào "bản thân", để sản phẩm "chính mình" có xu hướng "liên tục giá trị gia tăng mạnh mẽ" trong thị trường lao động.



3. Gia tăng tài sản tinh thần (Spirit): Phát huy tác dụng của sự "cho đi" và sẻ chia hạnh phúc

Ở nơi làm việc và trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền và không nên coi ai là kẻ thù mà nên coi ai là đồng minh. Kiểu liên minh "đôi bên cùng có lợi" hoặc "đôi bên cùng có lợi" sẽ giảm bớt sự mệt mỏi về tinh thần do cạnh tranh khốc liệt và dự trữ đủ năng lượng, kết nối. (Ảnh minh hoạ)



Con đường sự nghiệp là những cuộc chạy marathon, vì vậy "sức mạnh tinh thần" sẽ là động lực tự lái mạnh mẽ hỗ trợ chúng ta không ngừng học hỏi, phát triển và ngày càng tiến bộ.

Trong công ty, hãy chủ động và quên mình chia sẻ kiến thức cũng như các phương pháp thực hành tốt nhất, bởi vì thị trường lao động không phải lúc nào cũng là một trò chơi cạnh tranh có tổng bằng 0 và người thắng sẽ được tất cả.

Bên ngoài công ty, hãy chia sẻ hạnh phúc với các nhóm người trên trái đất mà bạn muốn giúp đỡ từ tận đáy lòng, như trẻ em, người già, người nghèo, người khuyết tật về thể chất và tinh thần, bị chiến tranh tàn phá, bị lạm dụng, v.v. Mỗi hành động tiếp tục chia sẻ hạnh phúc sẽ không chỉ lan tỏa tích cực, tạo ra lãi suất kép mà còn chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần hiệu quả của cá nhân, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bản thân.

Khi nói đến quản lý tài chính, không bao giờ là quá muộn. (Ảnh minh hoạ)

Đầu tư không bao giờ là quá muộn phải không? Hơn nữa, sau khi làm việc hơn 10 năm, số vốn của bạn sẽ nhiều hơn so với lúc mới vào làm. Nếu bạn bắt đầu hành động ngay hôm nay, lãi kép sẽ tích lũy theo thời gian. Chìa khóa là câu hỏi là: Bạn có biết định nghĩa của riêng mình về 'hạnh phúc' là như thế nào không?

Nhìn chung, đối với hầu hết mọi người, điều quan trọng nhất giữa đầu tư và tiết kiệm không phải là họ biết bao nhiêu mà là họ xác định những điều họ không biết một cách thực tế đến mức nào.