Lifamax - giải pháp hỗ trợ cho người thường xuyên uống rượu bia, thuốc lá

Tình trạng viêm gan, xơ gan ngày càng tăng cao

Khi kinh tế ngày càng phát triển, lối sống sinh hoạt và văn hoá giao tiếp thay đổi, đặc biệt trong công tác ngoại giao phục vụ nhu cầu của công việc. Những buổi tiệc, buổi nhậu được xem là chất xúc tác để gắn kết công việc và mang lại hiệu quả trong hợp tác. Uống nhiều rượu bia khiến nguy cơ mắc các bệnh về gan ngày càng tăng cao.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hơn 50% trường hợp mắc bệnh về gan tử vong do uống nhiều bia rượu.

Vì sao rượu bia và stress công việc ảnh hưởng đến gan?

Rượu bia làm gan nhiễm độc, suy giảm chức năng đào thải độc tố và giải độc của gan

Theo nghiên cứu, gan sẽ mất 1 giờ 30 phút để giải độc 10g cồn, hoặc 1 lon bia 330ml. Như vậy với thói quen nhậu của người Việt, gan sẽ không đào thải kịp lượng cồn đi vào cơ thể trong một buổi nhậu thông thường.

Thời gian dài, gan bị tích tụ độc tố, làm tổn thương tế bào, chức năng suy giảm và dẫn đến các bệnh viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Áp lực công việc ảnh hưởng đến chức năng gan

Khi rơi vào tình trạng stress, thường xuyên mất ngủ cùng với rối loạn giấc ngủ hoặc nghỉ ngơi không hợp lý dẫn đến sự thiếu hụt máu ở gan, ảnh hưởng đến sự nuôi dưỡng tế bào gan làm gan không thể duy trì các hoạt động bình thường. Với những người thường xuyên suy sụp, mệt mỏi trong thời gian dài mà không được giải tỏa có thể gặp phải các dấu hiệu tổn thương gan như tức ngực, đau xương sườn. Ngoài ra, mất ngủ do stress gây ra cũng sẽ làm lệch cơ chế sinh học trong việc đào thải độc tố của Gan bởi thời gian hoạt động hiệu quả và mạnh nhất để đào thải độc tố từ 23h-2h sáng hôm sau.

Gan bị "tra tấn" bởi những thói quen ăn uống tệ hại

Lạm dụng đồ ăn nhanh, đồ chiên nướng, hay uống nhiều đồ ngọt, đồ có ga đều là những nguyên nhân khiến gan quá tải vì phải xử lý lượng lớn chất béo và đường có trong những thực phẩm và đồ uống này. Khả năng xử lý của gan có hạn, nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao, suy giảm chức năng gan, có thể biến chứng sang các bệnh lý nguy hiểm hơn như viêm gan mạn tính, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

Ngoài ra cơ thể cũng có thể gặp các biểu hiện như vàng da, mệt mỏi, suy nhược cơ thể; nổi mụn nhọt, mề đay, da bị mẩn ngứa, sạm nám; đau hạ sườn phải và tiêu hoá kém như táo bón, ăn không ngon miệng, miệng đắng...gây khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe và công việc.

TPBVSK Lifamax - Hỗ trợ giải độc mát gan, nâng tầm vị thế

Lifamax - Nâng cấp hàm lượng Silymarin 140mg và Glutathione 150mg

Giải độc gan Lifamax là sản phẩm tiên phong tập trung nâng cấp hàm lượng Silymarin và Glutathione nhằm nâng cao hiệu quả giải độc gan và phục hồi chức năng gan.



Ngoài ra khi người bệnh uống Lifamax còn có khả năng nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa virus xâm nhập. Kết hợp các Vitamin giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng, cho một thể trạng tốt, tràn đầy năng lượng.

Vượt trội công thức - nâng cấp hàm lượng

Với sự vượt trội về hàm lượng Lifamax mang lại nhiều tác dụng không chỉ giúp giải độc, bổ gan, phục hồi chức năng, tái tạo tế bào gan mà còn có khả năng hạn chế hình thành hắc tố da, giúp da sáng, khỏe tràn đầy khí chất.

Các công dụng của Lifamax:

Giải độc gan Lifamax có hiệu quả vượt trội khi nâng cấp hàm lượng:

- Hỗ trợ giải độc gan, mát gan: Silymarin hàm lượng cao 140mg giúp đào thải độc tố, thanh nhiệt cơ thể, giúp giải độc gan và làm mát gan

- Hỗ trợ bảo vệ gan: Glutathione là chất có sẵn trong cơ thể được gan sản xuất, Glutathione giúp trung hoà gốc tự do, bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể thải độc. Tuy nhiên khi gan bị quá tải và tổn thương, Glutathione sinh ra không đáp ứng đủ giúp cơ thể và gan khỏe mạnh. Do vậy, Glutathione với hàm lượng cao có trong Lifamax được cung cấp đủ để có thể trung hoà gốc tự do, bảo vệ cơ thể và giúp cơ thể thải độc tối đa.

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng: mụn nhọt, vàng da, mệt mỏi do chức năng gan kém: Các thành phần Silymarin, Cao khô Actiso có khả năng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, hỗ trợ giảm các triệu chứng mụn nhọt, vàng da,...

Hỗ trợ giải độc gan Lifamax - Tự tin tận hưởng mọi cuộc vui

Giải độc gan Lifamax hỗ trợ giảm mụn nhọt, vàng da, các bệnh lý về gan

Lifamax đáp ứng đủ nhu cầu giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái và làn da sáng đẹp, thần thái tự tin để có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.



Với phiên bản mới tinh gọn các thành phần chủ chốt vừa giải độc gan vừa hỗ trợ làm đẹp, giảm hình thành hắc tố da, cải thiện tình trạng da sạm nám. Lifamax là lựa chọn phù hợp cho những người thường xuyên phải ngoại giao, tiếp khách, xuất hiện trước công chúng hoặc muốn có một diện mạo tự tin trong mọi mối quan hệ.

Công dụng của giải độc gan Lifamax

Công dụng của Lifamax đã được nghiên cứu và chứng nhận không có tác dụng phụ, an toàn cho người sử dụng và có thể dùng dài ngày.



Sản phẩm tiện lợi với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, thuận tiện mang theo khi đi làm, dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm đã được Bộ y tế cấp phép và được các chuyên gia khuyên dùng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh